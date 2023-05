Top-Klub verpasste Haaland-Schnäppchen

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Erling Haaland wechselte im letzten Sommer vom BVB zu Manchester City

Molde, RB Salzburg, BVB, Manchester City: die Karriere von Erling Haaland hat bislang einen steilen Verlauf genommen. Doch hätte ein Top-Klub vor einigen Jahren auf den Rat einer Vereinsikone gehört, würde Haaland nun möglicherweise für einen ganz anderes Schwergewicht des Fußballs Tore schießen.

"Was wäre, wenn ...?" Diese Redewendung lässt sich auch im Fall des ehemaligen BVB-Profis Erling Haaland wunderbar nutzen.

Denn wie "The Athletic" jetzt enthüllt, hätte der derzeit wohl beste Stürmer der Welt zwar auch beim vom Portal skizzierten anderen Karriereverlauf heute in Manchester spielen können, allerdings hätte er wohl nicht 60 Millionen Euro Ablöse gekostet, sondern wäre deutlich günstiger gewesen. Und: Er hätte wohl auch nicht für ManCity, sondern den Stadtrivalen ManUnited seine Tore geschossen.

Wie "The Athletic" erfahren hat, war United-Legende Ole Gunnar Solskjaer vor einigen Jahren äußerst weitsichtig, nämlich in seiner Zeit als Coach des norwegischen Teams FK Molde. Dieses trainierte er (unter anderem) zwischen 2015 und 2018 und betreute damals auch einen gewissen Erling Haaland.

Als dessen spätere Weltkarriere für viele Experten noch nicht absehbar war, erkannte der Coach offenbar schon die Fähigkeiten des jungen Angreifers und empfahl diesen seinem Ex-Klub Manchester United, wo Solskjaer seine erfolgsreichste Zeit verbrachte und unter anderem sechsmal Englischer Meister und 1999 auch Champions-League-Sieger wurde.

"Ich habe United etwas sechs Monate vor meinem Amtsantritt angerufen und gesagt, dass ich diesen Stürmer habe, aber sie haben nicht zugehört", ärgerte sich Solskjaer in der englischen "Sun". Rund viereinhalb Millionen Euro Ablöse hätte er damals gefordert.

Haaland: Über den BVB nach Manchester

United jedoch hörte nicht auf Solskjaers Empfehlung, was diesen laut dem Bericht so sehr störte, dass er später eine Untersuchungskommission einrichtete, als er selbst in Manchester Teammanager wurde (Ende 2018 bis Ende 2021). Diese sollte genauer untersuchen, warum United Transfers von jungen, entwicklungsfähigen Spielern wie Haaland verpasste.

Der junge Norweger jedenfalls wechselte Anfang 2019 nicht nach England, sondern schloss sich für rund fünf Millionen Euro RB Salzburg an, bevor er ein Jahr später für 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund weiterzog. Schnäppchenpreise im Vergleich zum aktuellen Marktwert des City-Angreifers, der bei geschätzten 170 Millionen Euro liegen soll.

Dank einer Ausstiegsklausel musste ManCity im letzten Sommer allerdings "nur" 60 Millionen Euro zahlen. So oder so, gut investiertes Geld: Haaland erzielte in seinen ersten 47 wettbewerbsübergreifenden Spielen sage und schreibe 51 Tore für die Cityzens und legte zudem acht Treffer vor. Scorerwerte, die sie im Nachhinein wohl auch gern bei United gesehen hätten.