BVB gegen Bayern im Nachteil? Experte klärt auf

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Terzic (BVB) oder Tuchel (FC Bayern): Wer wird Meister?

Ein Punkt trennt Borussia Dortmund im Titelrennen vom FC Bayern. Drei Spiele sind noch zu absolvieren. Wie schon am vergangenen Wochenende muss der BVB nachlegen, weil die Münchner schon früher ran dürfen. Ein Nachteil? Ein Experte klärt auf.

Die Sorgen, die BVB-Sportchef Sebastian Kehl vor dem 31. Spieltag äußerte, als die Dortmunder am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg ran mussten, nachdem der FC Bayern schon am Samstag in Bremen mit 2:1 gewonnen hatte, wurden zwar durch den 6:0-Erfolg der Schwarz-Gelben im Nachhinein schnell weggewischt, doch dass Kehl es als "gewissen Nachteil" empfand, dass die Borussia im engen Titelrennen auch am 32. und 33. Spieltag jeweils nachziehen muss, war für viele verständlich.

Am Samstag spielen die Münchner um 15:30 Uhr zu Hause gegen den FC Schalke 04, erst am Abend (18:30 Uhr) wartet der BVB auf Gladbach. Eine Woche später muss Bayern Samstag gegen Leipzig ran, die Borussia erst Sonntag in Augsburg.

Laut Sportpsychologe Dr. René Paasch durchaus ein Nachteil für den NRW-Klub, wie er den "Ruhr Nachrichten" verriet, doch dieses Denken sollten die Schwarz-Gelben schnell aus dem Kopf bekommen, so Paasch weiter.

"Borussia Dortmund hat eine leistungsstarke Mannschaft, das hat das Spiel gegen Wolfsburg deutlich bewiesen. Deshalb muss sich der BVB darauf besinnen, was er nur selbst beeinflussen kann. Und das sind die eigenen Spiele", betonte der Sportpsychologe. "Der Blick auf den Konkurrenten kann nur zur Verunsicherung der Spieler führen", und zwar offenbar unabhängig davon, wie das Spiel des FCB im Vorfeld ausgehen wird.

FC Bayern hat "verstärktes Vertrauen"

Mit Blick auf die Münchner fügte Paasch an: "Die Mannschaft [von Thomas Tuchel] kann aus der Erfahrung heraus auf eine bestimmte Kompetenzerwartung zurückgreifen." Die Selbstsicherheit sei da und damit auch "das verstärke Vertrauen in die eigenen Stärken".

Dass sich die Münchner in den letzten beiden Spielen gegen den Tabellenletzten Hertha BSC und gegen Aufsteiger Werder Bremen lange schwertaten, ließ Paasch jedoch außen vor.

Wie die Spiele am Samstag ausgehen, erfährst du ab ca. 15 Uhr im Konferenz-Ticker von sport.de, der auch auf die Einzelspiele führt.

Am letzten Spieltag müssen Dortmund und Bayern dann gleichzeitig ran (27. Mai, 15:30 Uhr). Der BVB bekommt es mit Mainz zu tun, die Münchner spielen in Köln.