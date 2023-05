Rangers entscheiden Old Firm für sich

IMAGO/Steve Welsh

Die Rangers gewinnen gegen Celtic

Die Glasgow Rangers haben die 436. Auflage des traditionellen Old Firm gegen den Stadtrivalen und frischgebackenen schottischen Meister Celtic mit 3:0 (2:0) gewonnen. Die Tore in einer mitreißenden Partie erzielten Todd Cantwell (5.), John Souttar (34.) und Fashion Sakala (70.).

Für die Rangers war es der erste Sieg über den Erzrivalen in dieser Saison. Celtic hatte zuvor vier von insgesamt sechs Partien gegen die Rangers gewonnen, einmal trennten sich die Klubs unentschieden.

Der 169. Sieg der Rangers in der Derby-Geschichte war am Ende aber nicht mehr als ein Trostpflaster, denn die Bhoys in Green konnten bereits am vergangenen Wochenende mit einem 2:0 bei Heart of Midlothian den 53. Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt machen.

Für die Mannschaft von Teammanager und Meistermacher Ange Postecoglu war es erst die zweite Saisonniederlage nach dem 0:2 beim FC St. Mirren im vergangenen September.