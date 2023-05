Elversberg-Party verschoben - Duo abgestiegen

IMAGO

Der SV Elversberg muss noch mit dem Jubel warten

Die SV Elversberg hat den vorzeitigen Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga am 36. Spieltag der 3. Liga verpasst. Der Drittliga-Aufsteiger konnte den Durchmarsch aus der Regionalliga in Liga zwei durch ein 1:2 (0:0) beim SC Freiburg II am Samstag nicht realisieren. Lars Kehl (58., Foulelfmeter/68.) traf doppelt für die Breisgauer. Manuel Feil (81.) gelang nur noch das Anschlusstor.

"Es ist so, dass die Aktivität gefehlt hat Richtung Ball", resümierte Elversberg-Coach Horst Steffen bei MagentaSport. Mit 70 Punkten sind die Saarländer aber weiterhin Tabellenführer mit drei Zählern Vorsprung vor der zweiten Mannschaft aus Freiburg, die aber nicht aufsteigen darf.

Nur noch vier Punkte beträgt der Vorsprung vor Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden, der 1:0 (1:0) beim FSV Zwickau gewann und Dritter ist. Zählergleich mit Dresden folgt der SV Wehen Wiesbaden nach dem 2:1 (1:1) gegen den SC Verl auf Position vier. Fünfter ist fünf Zähler zurück der 1. FC Saarbrücken, der den Halleschen FC mit 2:0 (1:0) niederkämpfte.

Der Durchmarsch von der viertklassigen Regionalliga in die 2. Bundesliga war zuvor nur RB Leipzig, den Würzburger Kickers und Jahn Regensburg gelungen.

Ah, Müller geht doch nicht nach Dortmund. — Marco Fuchs (@MarcoFuchs74) 13. Mai 2023

"Es kommt hin und wieder ein Gedanke, was passiert wenn. Aber das ist nur ein kurzer Gedanke", hatte SVE-Trainer Horst Steffen vor dem Match in Freiburg betont. Zuletzt durchlief die SVE ein kleines Formtief mit nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Partien, profitierte dabei von ihrem großen Polster zur Winterpause.

3. Liga. Bayreuth und Zwickau abgestiegen

Niklas Hauptmann (35.) traf für Dresden zum 1:0 in Zwickau, das damit absteigen muss. Kianz Froese (14.) und Ivan Prtajin (62.) schossen die Tore für Wiesbaden, Barne Pernot (45.) war zum zwischenzeitlichen 1:1 für Verl erfolgreich. Richard Neudecker (44.) und Marvin Cuni (87.) zeichneten für das 1:0 des FCS gegen den HFC verantwortlich.

Viktoria Köln kam bei der SpVgg Bayreuth zu einem 4:1 (1:1), die Franken müssen damit ebenfalls absteigen. Waldhof Mannheim unterlag überraschend gegen den VfB Oldenburg mit 1:3 (0:2). Die Niedersachsen ergriffen im Abstiegskampf den letzten Strohhalm.

Der FC Ingolstadt hatte den Klassenerhalt schon am Freitag vorzeitig gesichert. Der Zweitliga-Absteiger gewann gegen den MSV Duisburg mit 2:0 (1:0).