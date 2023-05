Bericht: Eintracht nimmt deutschen WM-Fahrer ins Visier

IMAGO/Laci Perenyi

Armel Bella-Kotchap (2.v.l.) soll bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel stehen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt steht im kommenden Sommer vor einem großen Umbruch. Nicht nur Cheftrainer Oliver Glasner wird den Europa-League-Sieger dann verlassen, auch viele aktuelle Stammspieler werden dem Klub wohl den Rücken zukehren. Auf der anderen Seite nehmen die Gerüchte um Neuverpflichtungen zur neuen Spielzeit ebenfalls zu. Jetzt soll ein deutscher Nationalspieler im Fokus der Eintracht stehen.

Wie die "Bild" berichtete, haben die Adlerträger den Innenverteidiger Armel Bella-Kotchap ins Visier genommen. Der 21-Jährige stand im vergangenen November überraschend im WM-Kader von Bundestrainer Hansi Flick, kam bei der Weltmeisterschaft in Katar selbst aber nicht zum Einsatz.

Der Youngster wechselte im letzten Sommer vom VfL Bochum in die englische Premier League zum FC Southampton. Dort spielt er eine starke Debüt-Saison auf der Insel, stand bereits in 26 Pflichtspielen für die Saints in der Startformation. Jetzt also die Spekulationen um eine mögliche Bundesliga-Rückkehr des 1,90-m-Hünen.

Die Frankfurter müssen auf den Abwehrpositionen nochmals tätig werden, da unter anderem mit Evan Ndicka ein wichtiger SGE-Akteur wohl ins Ausland wechseln wird.

Großes Preisschild für Eintracht-Flirt Bella-Kotchap

Bis dato steht schon der Transfer von Willian Pacho aus Antwerpen fest, der für neun Millionen Euro in die Main-Metropole wechseln wird.

Dabei soll es dem Zeitungsbericht zufolge aber nicht bleiben. Bella-Kotchap soll aus Southampton kommen, außerdem halten sich Gerüchte um das Pariser Top-Talent El Chadaille Bitshiabu seit Wochen hartnäckig.

Eine große Hürde könnte noch die Ablösesumme bei Bella-Kotchap werden. Dieser soll laut "Bild"-Informationen nämlich keine Ausstiegsklausel in seinem derzeitigen Arbeitspapier haben und Stand jetzt noch nicht für unter 20 Millionen Euro zu haben sein.

In der Bundesliga bestritt der zweimalige deutsche A-Nationalspieler bisher 22 Partien, allesamt in der Saison 2021/2022 für den VfL Bochum.