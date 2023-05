Das sagt Terzic zu Sammers Bellingham-Aussagen

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Edin Terzic ist Cheftrainer beim BVB

Mit seinen kritischen Aussagen über Jude Bellingham hatte Matthias Sammer am Dienstagabend für Irritationen gesorgt. Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach wurde auch Cheftrainer Edin Terzic noch einmal mit den Zitaten des externen BVB-Beraters konfrontiert.

Sammer hatte sich im Rahmen des Champions-League-Spiels von Real Madrid gegen Manchester City über den 19-Jährigen und dessen vermeintliche Wechselambitionen zu den Königlichen geäußert.

Über den Fall eines Wechsels zu einem absoluten Top-Klub in Europa hatte Sammer bei "Amazon Prime Video" gesagt: "Er würde zumindest eine bessere Erziehung bekommen als in Dortmund. Weil zum Teil natürlich ein 19-Jähriger manchmal auch ein paar Flausen neben dem Feld und manchmal auch auf dem Feld im Kopf hat, was vollkommen normal ist für seine Entwicklung. Ich glaube, dass man darauf Einfluss nehmen muss. Wenn er in Dortmund bleibt, wird er dort weiter reifen. Wenn er zu einem Klub wie hier kommt, muss er sich schneller und gründlicher anpassen.“

Im Anschluss daran hatte es offenbar vereinsintern Klärungsbedarf gegeben.

Terzic betont: "Fokus nur auf dem Sportlichen"

Völlig unbeirrt davon zeigte sich aber BVB-Cheftrainer Edin Terzic, der seinen vollen Fokus auf die verbleibenden drei Pflichtspiele gegen Gladbach, Augsburg und Mainz legen wolle.

"Ich habe mit Matthias darüber nicht gesprochen. Ich bin hier der Trainer und verantwortlich für das Sportliche und auf den Fokus darauf", so der Dortmunder Coach am Samstagabend am "Sky"-Mikrofon.

Der Übungsleiter des Tabellenzweiten verwies darauf, sich im Meisterrennen mit dem FC Bayern in den kommendne zwei Wochen ausschließlich auf sportliche Themen fokussieren zu wollen.

"Egal wer uns ablenken will, werden wir nicht zulassen. Wir respektieren euren Job (den der Medienvertreter, Anm. d. Red.), aber wir fokussieren uns auf die Arbeit auf dem Platz und werden die Antwort auf dem Platz geben", so Terzic voller Entschlossenheit.

Im Titelrennen mit dem Rekordmeister aus München sehe Terzic seine Schwarz-Gelben "auf einem richtig guten Weg, aber noch nicht fertig".