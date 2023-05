Schalke-Vorstand nach Bayern-Debakel kämpferisch

IMAGO/RHR-FOTO

Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel

Mit 0:6 ging der FC Schalke 04 am Samstagnachmittag beim FC Bayern regelrecht unter. Ein bitterer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt für die Gelsenkirchener, die am Sonntag wieder auf einen direkten Abstiegsplatz fallen können. S04-Sportvorstand Peter Knäbel zeigte sich nach der Klatsche beim Tabellenführer dennoch kämpferisch.

"Das ist ein Rückschlag, das ist auch ein deutlicher Rückschlag, das ist klar", meinte der Schalke-Boss zunächst am "Sky"-Mikrofon, nachdem er sich die Nicht-Leistung der Königsblauen vor Ort in der Münchner Allianz Arena angesehen hatte.

Knäbel betonte allerdings, dass die Niederlage beim FC Bayern die Ausgangslage im Bundesliga-Abstiegskampf nicht allzu sehr verändert habe: "Das ändert überhaupt nichts an unserer kämpferischen Einstellung. Wir sind immer wieder aufgestanden", so der 56-Jährige.

FC Schalke 04 im Endspurt gegen Eintracht und RB Leipzig gefordert

Der FC Schalke kassierte beim deutschen Rekordmeister die 16. Niederlage der laufenden Saison. Der erneute Abstieg nach 2021 kann nicht mehr aus eigener Kraft verhindert werden, sollte der VfB Stuttgart am Sonntagnachmittag (ab 15:30 Uhr gegen Bayer Leverkusen) an den Knappen vorbeiziehen.

Selbst in diesem Fall glaubt Knäbel aber noch fest an die Rettung seiner Schalker, wie der Sportvorstand ausführte: "Ich glaube, in dieser Saison gilt es für alle, die da unten sind: Einmal mehr aufstehen als hinfallen und die bleiben dann in der Liga."

Am vergangenen Wochenende war dem Ruhrgebietsklub mit dem Last-Minute-Sieg bei Mainz 05 (3:2) erstmals seit Monaten der Sprung auf Tabellenplatz 15 gelungen, der am Ende der Saison den sicheren Klassenerhalt bedeuten würde.

An den letzten beiden Spieltagen muss der FC Schalke 04 noch zu Hause gegen Eintracht Frankfurt (20. Mai) sowie auswärts bei RB Leipzig (27. Mai) antreten.