Nach Doppelpack: Salihamidzic äußert sich zu Gnabry

Hasan Salihamidzic (l.) verfolgte das 6:0 seines FC Bayern neben Oliver Kahn auf der Tribüne

Am Samstagnachmittag fuhr der FC Bayern einen hoch überlegenen 6:0-Kantersieg gegen den FC Schalke 04 ein und befindet sich damit weiterhin voll auf Meisterkurs. Zwei Siege fehlen den Münchern nun noch zur erneuten Titelverteidigung. Einer der Matchwinner am Samstag war Doppeltorschütze Serge Gnabry, der sich ein Extralob von Sportvorstand Hasan Salihamidzic abholte.

Vor wenigen Wochen noch heftig kritisiert, findet Offensivspieler Gnabry rechtzeitig zum Saison-Endspurt zu alter Leistungsstärke zurück. Mit seinen Treffern zum zwischenzeitlichen 3:0 und 4:0 gegen die Königsblauen schraubte der 27-Jährige sein persönliches Torkonto auf 13 nach oben. Damit fehlt Gnabry nur noch ein Saisontor zu seinem persönlichen Rekord aus dem letzten Jahr, als ihm 14 Treffer in der Bundesliga-Spielzeit 2021/2022 gelangen.

"Ich habe ihm in der Halbzeit gesagt: 'Komm bloß nicht in die Kabine ohne ein Tor", berichtete Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic am "Sky"-Mikrofon von seiner scherzhaften Extra-Motivation für Gnabry beim Pausentee.

Gnabry kann noch Torschützenkönig werden

Seine beiden Buden gegen die Schalker erzielte der erneut als Stürmer eingesetzte Nationalspieler in der 50. und 65. Minute, ehe er in der 71. Minute für Mathys Tel unter dem Applaus der Münchner Fans ausgewechselt wurde.

"Man sieht ihm an, dass er neues Selbstvertrauen hat. Das hat er sich in den letzten Wochen geholt. Tore sind immer gut für einen Stürmer", fügte Salihamidzic an.

Nach einem schwachen Frühjahr, in dem Gnabry nach mehreren schwachen Leistungen seinen Stammplatz beim FC Bayern längst verloren hatte, meldete er sich mit vier Treffern in den letzten drei Bundesliga-Spielen eindrucksvoll zurück. Mittlerweile scheint selbst die Torjäger-Kanone für Gnabry noch erreichbar zu sein, fehlen ihm doch auf den momentan Führenden in der Torschützenliste, Werder-Stürmer Niclas Füllkrug, nur noch drei Treffer.

Darüber hinaus ist Serge Gnabry mittlerweile der einzige Bayern-Profi, der in allen 32 Saisonspielen in der Bundesliga eingesetzt wurde.