Milan patzt vor Showdown in der Champions League

IMAGO/Tano Pecoraro/LaPresse

Für Milan setzte es in der Liga eine bittere Pleite

Der entthronte italienische Fußballmeister AC Mailand kommt vor dem Halbfinalrückspiel in der Champions League gegen den Lokalrivalen Inter einfach nicht auf Touren.

Die Rossoneri unterlagen am 35. Spieltag der Serie A 0:2 (0:0) beim Abstiegskandidaten Spezia Calcio.

Die erneute Champions-League-Teilnahme rückt in immer weitere Ferne. Przemyslaw Wisniewski (75.) und Salvatore Esposito (85.) trafen für den Außenseiter.

Inter und Milan stehen sich am kommenden Dienstag (21:00 Uhr) im Rückspiel der Königsklasse in San Siro erneut gegenüber. Das Hinspiel hatte Inter mit 2:0 für sich entschieden.

In der Tabelle verpasste Milan mit 61 Punkten die Chance, zumindest vorübergehend an Inter vorbeizuziehen. Inter kann am Samstagabend (20:45 Uhr) mit einem Erfolg gegen US Sassuolo Calcio den Abstand auf fünf Punkte erhöhen.

Bei Milan konnte U21-Nationalspieler Malick Thiaw aufgrund einer Gelbsperre nicht mitwirken.