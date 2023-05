Bericht: Daniel Farke vor Rausschmiss in Gladbach

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Daniel Farke ist in Gladbach längst nicht mehr unumstritten

Nach der bereits 13. Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga steht Borussia Mönchengladbach als Elfter weiterhin im Niemandsland der Tabelle. Nach der bitteren 2:5-Pleite beim BVB ploppten die ersten Medienberichte auf, wonach VfL-Cheftrainer Daniel Farke vor seiner Entlassung steht.

Das Online-Sportformat "At Broski - Die Sport-Show" verbreitete über die sozialen Medien die Info, wonach der Übungsleiter der Gladbacher vor dem Rausschmiss stehen soll.

Dabei blieb allerdings zunächst offen, ob es sich um eine sofortige Trennung handeln könnte oder zunächst noch bis zum Saisonende weiter zusammengearbeitet wird.

Laut der Quelle soll auch schon eine potenzielle Nachfolge-Lösung für Farke gefunden worden sein. Eugen Polanski, ehemaliger Bundesliga-Profi der Gladbacher soll demnach eine "ernsthafte Option" sein, den 46-Jährigen als Cheftrainer bei der Fohlenelf zu beerben.

Polanski, der selbst zwischen 1994 und 2004 in Gladbach ausgebildet wurde und anschließend zwischen 2004 und 2008 in der Bundesliga für die Borussia spielte, ist seit dem letzten Jahr als Trainer der Gladbacher U23-Mannschaft tätig, die in der viertklassigen Regionalliga West unterwegs ist.

Gladbach mit krassen Leistungsschwankungen

Eine offizielle Reaktion eines Vereinsverantwortlichen des Klubs stand am Samstagabend zunächst noch aus.

Durch die 2:5-Schlappe bei Borussia Dortmund hat der Traditionsverein vom Niederrhein die einstelligen Tabellenplätze weiter aus dem Augen verloren. Mittlerweile beträgt der Rückstand auf den neunten Tabellenplatz, den derzeit Mainz 05 bekleidet, sechs Zähler.

Borussia Mönchengladbach fällt in der laufenden Saison immer wieder mit krassen Leistungsschwankungen auf. So wurden in der aktuellen Spielzeit schon Erfolge gegen den FC Bayern (3:2), den BVB (4:2), RB Leipzig (3:0) oder den 1. FC Köln (5:2) gefeiert. Daneben gab es aber auch immer wieder Rückschläge, wie jüngst am Samstagabend.