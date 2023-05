Müller gibt Einblick in Gespräch mit Kahn und Salihamidzic

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Stärkten Thomas Müller den Rücken: Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic

Um Thomas Müller vom FC Bayern rankten sich zuletzt zahlreiche Spekulationen, seine Zeit beim Münchner Branchenprimus könnte alsbald zu Ende gehen. Ein Gespräch mit den Verantwortlichen des Rekordmeisters hat er nun als Rückendeckung empfunden.

"Ich weiß, dass mit meinem Namen und meinem Gesicht im Zuge des FC Bayern natürlich auch Schlagzeilen gemacht und Zeitungen verkauft werden", begann Thomas Müller in einem "Sportschau"-Interview nach dem überzeugenden 6:0-Sieg gegen den FC Schalke 04.

Daher sei der jüngste Austausch mit Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic eine Hilfe gewesen: "Dementsprechend war dieses Gespräch von meinem Gefühl her eine Reaktion vom FC Bayern, mir den Rücken zu stärken, weil da auch hanebüchen spekuliert wurde teilweise, gerade was diese Wechselgeschichten betrifft und da wurde auch geschrieben, als ob ich gefühlt schon am Verhandlungstisch mit weiß ich nicht welchen Klubs allen sitze."

Gespräche mit den Bayern-Bossen gäbe es "immer mal wieder, auch manchmal am Küchentisch", wie er zudem bei "Bild" anfügte: "In dem Fall war es im Büro vom OIiver Kahn. Wir haben uns über die Situation des Vereins und meine Situation unterhalten. Die ist eigentlich nicht so dramatisch, wie sie vielleicht gemacht wurde."

Die Gerüchte seien "natürlich Käse", machte er gegenüber "Sportschau" unmissverständlich klar. Müller war nach mehreren Partien unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel, bei denen er zunächst auf der Ersatzbank gesessen hatte, Wechselgedanken im Sommer nachgesagt worden.

Bayern-Urgestein Müller: "Das ist ja hier keine One-Man-Show"

Der 33-Jährige räumte zugleich ein, dass mit der Rolle als Ergänzungsspieler "keiner super zufrieden sei". Dennoch gab sich Müller als Teamplayer: "Bei uns ist der Trainer extra angestellt, die Aufstellung zu machen und die Rollen zu verteilen. Diese haben wird dann zu akzeptieren und zu hundert Prozent auszuführen im Sinne der Mannschaft. Wir wollen ja deutscher Meister werden. Das ist ja hier keine One-Man-Show."

Fußball sei "immer ein Mannschaftssport, nach dem Credo habe ich schon immer gelebt". Nicht nur er habe sich in den letzten Wochen "reingehauen", auch andere Bayern-Reservisten hätten sich "super präsentiert", so das Bayern-Urgestein: "Das ist das A und O, das andere ist sehr viel konstruiert."

Müller wollte daraus aber keinen Vorwurf stricken. Es sei in Ordnung, "wenn der FC Bayern in den Schlagzeilen ist". Wenn er das nicht wäre, "würde es uns nicht gutgehen".

Der Angreifer war gegen den FC Schalke 04 nach mehreren Spielen auf der Bank zurück in die Startelf rotiert worden. Der Routinier dankte seinem Trainer Thomas Tuchel mit einer starken Leistung (sport.de-Note 2,0), erzielte etwa das 1:0 der Münchner.

Solche Leistungen würden von ihm "erwartet", erklärte Thomas Müller: "Grundsätzlich ist es ja mein Job, in der Offensive für Gefahr zu sorgen." Könnte er dies nicht, wäre er "nicht seit 14 oder 15 Jahren hier". Das Bayern-Eigengewächs hat seine gesamte bisherige Profi-Karriere beim Rekordmeister verbracht. Aktuell strebt er seinen persönlich zwölften Meistertitel mit dem FC Bayern an.