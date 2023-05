BVB-Star reagiert auf Bellingham-Gerüchte

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Jude Bellingham und Sébastien Haller waren für den BVB gegen Gladbach erfolgreich

Die Zukunft von Jude Bellingham bleibt bei Borussia Dortmund eines der größten Gesprächsthemen. Nach dem 5:2-Erfolg gegen Gladbach hat sich ein BVB-Star zu den Gerüchten um den möglichen Abschied des Leistungsträgers geäußert. Seine Hilfe will er dem jungen Engländer nicht anbieten.

"Ich spreche nicht gerne mit Spielern über solche Themen, da ich weiß, wie sehr einen das beschäftigt", erklärte BVB-Matchwinner Sébastien Haller nach dem Kantersieg bei "Sky". Dann fügte er an: "Ich glaube, er ist so clever, dass er weiß, was das Beste für ihn ist und kennt seine Möglichkeiten."

Jude Bellingham wird seit Monaten schon mit einem Wechsel nach Spanien oder England in der Verbindung gebracht. Die Rede ist von einem Rekordtransfer, der Borussia Dortmund angeblich bis zu 150 Millionen Euro einbringen könnte. Ein Angebot zur Verlängerung des derzeit noch bis 2025 laufenden Vertrags soll der 19-Jährige Medienberichten zufolge zuletzt abgelehnt haben.

TV-Experte Lothar Matthäus geht von einem Wechsel aus, wie er vor der Partie am "Sky"-Mikrofon erklärte: "Ich würde sagen, dass er geht." Der Rekordnationalspieler warnte die Dortmunder Bosse zugleich aber vor einem Wechsel-Theater: "Wenn das Thema wie letztes Jahr so groß wird wie bei Haaland, dann könnte das ein Nachteil werden. Schließlich waren nicht alle begeistert, dass nur über Haaland gesprochen wurde."

Haller kritisiert Leistungsabfall des BVB

Den doppelten Torschützen Haller, der gegen Gladbach zudem sehenswert mit der Hacke traf, lobte Matthäus: "Man kann ihm nur gratulieren und ihn mit Komplimenten zuschütten. Er hat eine schwere Vergangenheit, schaut aber nun nach vorne und hat Spaß am Fußball. Seine Statistiken sind gut. Er führt das Spiel des BVB. Das Spiel der Dortmunder ist auf einen Spieler mit einer gewissen Körpergröße fokussiert."

Der Ivorer selbst war mit der Dortmunder Leistung in den ersten 60 Minuten außerordentlich zufrieden. Man habe "sehr dominant" und "vielleicht wie Meister" gespielt. Doch dann strauchelte der BVB in der letzten halben Stunde, kassierte sogar noch zwei Gegentreffer. "Wir wissen, dass unsere Schlussphasen nicht gut sind. Vielleicht sollte unsere Einstellung da besser werden und wir sollten unsere Art wie wir verteidigen und auf den Ball gehen überdenken. Deswegen mussten wir heute etwas zittern."