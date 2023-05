Frankfurt zerstört Wolfsburgs Titelträume

Sebastian Gollnow, dpa

Klare Sache zwischen Frankfurt und Wolfsburg

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben am drittletzten Bundesliga-Spieltag praktisch alle Titelchancen verspielt.

Der Vorjahresmeister und Champions-League-Finalist um Alexandra Popp verlor das Spitzenspiel bei Eintracht Frankfurt überraschend deutlich mit 0:4 (0:2).

Die Frauen des FC Bayern hatten sich am Freitagabend beim 1:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim keine Blöße gegeben und führen in der Tabelle nun mit vier Punkten Vorsprung auf Wolfsburg.

Vier Tage vor dem DFB-Pokal-Finale gegen den SC Freiburg in Köln leitete Ewa Pajor mit einem Eigentor (17. Minute) die VfL-Niederlage ein. Die Nationalstürmerinnen Nicole Anyomi (45.) und Laura Freigang (61./66.) glänzten vor 17 800 Zuschauern im Deutsche Bank Park dann mit ihren Treffern für die Eintracht.

Eintracht Frankfurt sechs Punkte vor Hoffenheim

Die Münchnerinnen gehen in die letzten Partien in Leverkusen und gegen Absteiger Turbine Potsdam als klare Favoritinnen. Wolfsburg spielt im Saisonendspurt noch beim SV Meppen und gegen Freiburg.

Im Kampf um den dritten Champions-League-Platz liegt die Eintracht nun bereits sechs Punkte vor Hoffenheim. Die Wolfsburgerinnen hatten sich Anfang März schon einen 1:2-Ausrutscher gegen Hoffenheim erlaubt. Das Team von Trainer Tommy Stroot muss sich nun vor dem Pokalendspiel und dem Finale in der Königsklasse am 3. Juni in Eindhoven gegen den FC Barcelona wieder fangen.