Via WhatsApp: Schalke-Boss zitierte Spieler zurück in Kabine

Für den FC Schalke 04 gab es beim FC Bayern nichts zu holen

Nach dem 0:6 (0:2) des FC Schalke 04 beim FC Bayern wollten die meisten Spieler nur noch weg. Doch als der Großteil der Mannschaft bereits im Bus darauf wartete, die Rückreise antreten zu können, mussten alle noch einmal in Richtung Kabine aussteigen. Dort wartete der Schalker Sportvorstand.

Peter Knäbel wollte nach dem Debakel in München die Leistung seiner Knappen nicht unkommentiert stehen lassen. Wie "Sky" berichtet, zitierte er die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Reis daher noch einmal in die Umkleidekabine - via WhatsApp-Nachricht. Die meisten S04-Profis hatten da schon Platz im Bus genommen.

Als alle Schalker wieder in der Kabine versammelt waren, richtete der 56-Jährige einen zehnminütigen Appell an die Mannschaft. Worum es bei seiner Ansprache ging, wollte Knäbel anschließend nicht verraten. "Das bleibt in der Kabine", so der Gelsenkirchener Funktionär.

FC Schalke 04 muss "Schmerz spüren"

Enttäuscht hatte sich Peter Knäbel kurz nach Abpfiff im "Sky"-Interview darüber gezeigt, das Schalke 04 aus den zuvor drei Siegen aus vier Spielen nicht das nötige "Selbstvertrauen" mitgenommen hatte, um beim FC Bayern zu bestehen. "Dazu haben wir heute die dazu passenden, haarsträubenden Fehler gemacht."

Nach dem letzten Sieg in Mainz, als der Revierklub in allerletzter Minute mit 3:2 gewinnen konnte, habe man sich durchaus "gewünscht", dass man den Münchner zumindest auf einer "emotionalen Ebene" auf Augenhöhe begegnet: "Dass wir fußballerisch schlechter sind als die Bayern, das ist klar."

Die Pleite in München tue weh, "aber du musst diesen Schmerz auch spüren", so Knäbel weiter: "Letzte Woche haben andere geweint, es ist unerbittlicher Abstiegskampf - emotional einer der härtesten. Diejenigen, die sich brechen lassen, die wird es erwischen. Von daher müssen wir alles tun, dass wir diejenigen nicht sein werden." Für die Königsblauen war es die bereits 16. Saisonniederlage in 32 Partien.