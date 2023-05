Brandt angefressen: "Hat mich ein bisschen abgefuckt"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

War mit den letzten 30 Minuten des BVB alles andere als einverstanden: Julian Brandt

Der BVB bleibt nach dem 5:2 (4:0) am 32. Spieltag gegen Gladbach auf den Fersen des FC Bayern. Offensivspieler Julian Brandt war hinterher jedoch alles andere zufrieden.

Borussia Dortmund hat wieder einmal zwei Gesichter gezeigt. Fulminanten ersten 60 Minuten, in denen Schwarz-Gelb dem Gast aus Mönchengladbach regelrecht die Grenzen aufzog, folgte eine halbe Stunde, in der das Ergebnis nur noch verwaltet wurde.

Die Konsequenz: Gladbach erzielte zwei Tore durch Ramy Bensebaini (75.) und Lars Stindl (85.), zudem wurde Gregor Kobel zu einer Glanztat (88.) gezwungen. Erst Giovanni Reynas Abstauber zum 5:2-Endstand (90+4) vertrieb alle Sorgen der BVB-Fans.

Julian Brandt, für seine kritischen Analysen nach dem Spiel längst bekannt, war daher unzufrieden: "Wir waren in der ersten Hälfte sehr effizient, dadurch auch dominant. Ich fand unser Spiel gegen Wolfsburg inhaltlich sogar noch besser, aber wenn du in der Pause 4:0 führst, gibt es wenig zu meckern. In der zweiten Hälfte, das hat mich ein bisschen abgefuckt, wenn ich ehrlich bin. Wir haben es extrem schlendern lassen, nicht mehr seriös in die Box gespielt, vor dem Tor sowieso nicht."

BVB muss im Meisterrennen mit dem FC Bayern "lernen"

Er habe "so ein bisschen leichte Stuttgart-Vibes bekommen", fügte Brandt mit Blick auf das blamable 3:3 beim Abstiegskandidaten am 28. Spieltag an: "4:1, 4:2, dann brennt es auf einmal und Gregor hält einen noch sehr gut. Das ist das, was ich mitnehme aus diesem Spiel, was nicht cool ist."

Beibehalten will Brandt, dass sich der BVB in Heimspielen ungemein torgefährlich präsentiert. "Was wir lernen müssen ist, mit einer solchen Führung umzugehen, das wäre der nächste Schritt." Der Mannschaft tue es augenscheinlich "gut, mit 1:0 in Führung zu gehen. Das gibt Sicherheit".

Ob es für den BVB derweil ein Vor- oder Nachteil ist, auch das nächste Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (21. Mai, 17:30 Uhr) nach dem des FC Bayern gegen RB Leipzig (20. Mai, 18:30 Uhr) zu bestreiten, meinte Julian Brandt: "Ich habe mich das tatsächlich auch gefragt. Natürlich kriegst du mit, was sie gemacht haben. Aber ich persönlich fühle mich nicht mehr unter Druck deshalb."