Bayern bestätigt Vertragsgespräche mit Top-Star

IMAGO/Heiko Becker

Zählt zu den Leistungsträgern beim FC Bayern: Benjamin Pavard (M.)

Sportvorstand Hasan Salihamidzic vom FC Bayern hat im Meisterschaftsfinale alle Hände voll zu tun. Bevor es in die angekündigte Saison-Analyse geht, in der es dem Vernehmen nach auch um seine eigene Zukunft in München geht, will er offenbar eine Vertragsverlängerung mit einem Leistungsträger auf den Weg bringen.

Hasan Salihamidzic durchlebt turbulente Tage beim FC Bayern, wird der Kaderplaner des deutschen Rekordmeisters nach den verpassten Saisonzielen doch längst selbst angezählt. Am 30. Mai wird auf der turnusmäßigen Sitzung des Aufsichtsrats entschieden, ob der Sportvorstand seinen Vertrag bis 2026 erfüllen darf.

Dem Bosnier waren zuletzt mehrere vermeintliche Fehlentscheidungen angekreidet worden, etwa die Zusammenstellung des Kaders für die aktuelle Saison oder der Zeitpunkt der Freistellung von Julian Nagelsmann. Sollten die Münchner an den letzten Spieltagen der Saison auch noch die Meisterschaft an den BVB abdrücken, dürfte es wohl eng werden für den 46-Jährigen.

Den Spekulationen zum Trotz treibt Hasan Salihamidzic derweil die Kaderplanung für die kommenden Jahre voran.

FC Bayern will Pavard "unglaublich gerne halten"

Zentrales Anliegen ist die Vertragsverlängerung mit Leistungsträger Benjamin Pavard, der sich noch vor einigen Monaten öffentlich wechselwillig gezeigt hatte.

Nachdem Salihamidzic Vertragsgespräche mit dem Franzosen bereits Anfang Mai gegenüber der "Abendzeitung" angekündigt hatte, lieferte er am Rande des 6:0-Siegs gegen den FC Schalke 04 nun ein kleines Update. "Wir würden ihn unglaublich gerne halten, führen gerade Gespräche mit ihm und dem Management", bestätigte er gegenüber der Zeitung.

In jenen Gesprächen wird sich nun herausstellen müssen, ob es zu langfristigen Zusammenarbeit oder zu einer baldigen Trennung kommt. Denn: Pavards Arbeitspapier ist nur noch bis 2024 gültig. Möglich, dass der FC Bayern den 25-Jährigen in diesem Sommer zum Verkaufskandidaten macht, sollte er sich gegen eine Verlängerung stellen.

Benjamin Pavard kam 2019 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Zunächst war er auf der rechten Abwehrseite gesetzt, in dieser Saison durfte er immer häufiger ins Abwehrzentrum rücken - ein Grund, warum eine Verlängerung aus Sicht des Weltmeisters von 2018 mittlerweile nicht mehr als ausgeschlossen gilt.

Gelingt derweil Hasan Salihamidzic eine zeitnahe Entscheidung im Fall Pavard, wäre dies vor der Aufsichtsratssitzung durchaus ein wichtiges Zeichen.