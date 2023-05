Effenberg-Rundumschlag gegen Gladbach

IMAGO

Spielte zwischen 1986 und 1990 sowie von 1994 bis 1998 in Gladbach: Stefan Effenberg

Stefan Effenberg blickt mit großer Sorge auf seinen ehemaligen Verein Borussia Mönchengladbach. Nach der 2:5-Klatsche beim BVB zählte der 54-Jährige auch die Verantwortlichen in Gladbach an.

Mannschaft, Trainer, Führung: In seiner Kritik an Borussia Mönchengladbach nahm Stefan Effenberg einen Tag nach der Niederlage bei Borussia Dortmund niemanden heraus. Es gäbe "viele hausgemachte Probleme", sagte er in einem regelrechten Rundumschlag im "Sport1-Doppelpass".

Einerseits habe sich der früh in die Wege geleitete Umbruch zu einem Problem entwickelt. "Es werden ja einige Spieler den Verein verlassen, Bensebaini, Thuram, Stindl, also einige der Stützen", so Effenberg. Er mache sich mittlerweile "sehr wohl Sorgen, ob Gladbach im nächsten Jahr nicht ein noch schlechteres Ergebnis erzielt".

Problematisch sei, dass viele Spieler aufgrund ihrer Vertragssituation "andere Dinge im Kopf" hatten, "als wirklich am Wochenende für 90 Minuten zu performen: Wechsel-Gerüchte und Gedanken, den Verein zu verlassen". Dies habe "nicht dazu beigetragen, konstant ordentliche Leistungen zu bringen".

Effenberg regt Umbruch in Gladbacher Führungsetage an

In die Kritik schloss Effenberg andererseits Trainer Daniel Farke ein, um den es nach der Pleite beim BVB erste Medienberichte über eine vorzeitige Trennung gab. Farke sei "ein Teil des Problems", so der Ex-Nationalspieler: "Der Trainer gehört immer dazu." Letztlich habe aber die "Qualität" der Mannschaft nicht ausgereicht, um einen der internationalen Plätze angreifen zu können.

Die Gladbacher Führungsetage trage nach Meinung von Stefan Effenberg derweil eine große Verantwortung in der aktuellen Krise. Der gebürtige Hamburger nannte in Präsidiumsmitglied Hans Meyer, Vereinspräsident Rolf Königs und Vizechef Rainer Bonhof drei Entscheider, "die eben schon ein gewisses Alter haben" und "vielleicht einmal überlegen sollten, in der Führung frisches Blut reinzulassen".