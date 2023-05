Sorge um Bellinghams Knie - Terzic reagiert

IMAGO/Elmar Kremser/SVEN SIMON

Einer der entscheidenden Akteure beim BVB: Jude Bellingham

Der BVB hat den fulminanten 5:2-Erfolg gegen Gladbach womöglich teuer erkauft. Denn: Jude Bellingham hatte sich in den Schlussminuten am Knie verletzt. Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic reagierte in einem ersten Statement.

Edin Terzic war am Samstag nach dem Schlusspfiff sichtlich bemüht, keinerlei Sorgen bei den Fans des BVB aufkommen zu lassen. Ein Ausfall von Jude Bellingham im Saison-Endspurt droht offenbar nicht.

"Jude hat gegen Ende einen Schlag gegen das Knie bekommen", erklärte der BVB-Cheftrainer zunächst. Bellingham hatte sogar das Zeichen zur Auswechslung gegeben. Doch da Terzic allerdings schon fünf Wechsel vorgenommen hatte, blieb der 19-Jährige auf dem Rasen und biss auf die Zähne.

Nach einem kurzen Gespräch in der Kabine konnte der Dortmunder Trainer aber vorerst Entwarnung geben: "Da sind wir sicher, dass es nichts Dramatisches ist."

Jude Bellingham hatte gegen Gladbach einmal mehr eine herausragende Leistung gezeigt (sport.de-Note 1,0). Immer wieder trieb er das Umschaltspiel des BVB an und zeigte sich enorm torgefährlich. Beim Elfmeter übernahm er Verantwortung und erzielte somit sein bereits achtes Bundesliga-Tor in dieser Saison. Ein kurzfristiger Ausfall des jungen Engländers würde Borussia Dortmund vor den beiden letzten Spielen gegen Augsburg und Mainz daher extrem hart treffen.

Edin Terzic hatte für die Leistung seiner Schützlinge derweil sowohl Positives als auch Negatives übrig. "Auch, wenn es gerade in der zweiten Halbzeit einiges zu meckern gibt, darf man nicht vergessen, dass wir heute ein gutes Heimspiel gezeigt haben. Wir finden da schon den guten Mix aus Lob, wenn alle auf uns draufhauen und Kritik, wenn uns alle loben", sagte er im Nachgang bei "Sky".

Nun wolle er mit der Mannschaft in Augsburg "definitiv noch etwas gutmachen", wie er mit Blick auf die schlechte Auswärtsbilanz der Borussia verwies. Dortmund konnte nur sieben von 16 Partien auf fremdem Platz gewinnen, zuletzt patzte Terzics Team in Bochum, Stuttgart, München und beim FC Schalke 04.