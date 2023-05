Nächste Kehrtwende? Daichi Kamada vor Unterschrift

IMAGO/HMB Media

Zieht es Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt zum AC Mailand?

Um Spielgestalter Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt reißen die Spekulationen nicht ab. Wenige Wochen vor seinem Abschied von der SGE soll der Japaner endlich eine Entscheidung getroffen haben.

Nächste Kehrtwende im Poker um Eintracht Frankfurts Daichi Kamada: Nachdem zunächst der BVB, Manchester United und der von Roger Schmidt trainierte Spitzenklub SL Benfica als heißeste Anwärter auf eine Verpflichtung des torgefährlichen Mittelfeldspielers galten, war jüngst Italiens Meister SSC Napoli ins Spiel gebracht worden. Die Bosse der Neapolitaner hätten sich bereits mit dem 26-Jährigen in Verbindung gesetzt.

Zu spät, geht es nach dem Portal "calciomercato": Demnach erwägt Neapels Serie-A-Konkurrent AC Mailand ebenfalls eine Verpflichtung des SGE-Kreativspielers. Damit nicht genug: Der Champions-League-Halbfinalist hat mit Kamada dem Bericht zufolge sogar schon eine Einigung erzielt.

Im Gespräch ist ein Jahresgehalt von drei Millionen Euro für Kamada - Zahlen, die durchaus überraschen, war der BVB laut "Bild" beim Frankfurter doch mit einem Fünfjahresvertrag mit bis zu sechs Millionen Euro jährlich abgeblitzt.

AC Mailand hält sich alle Optionen offen

In trockenen Tüchern ist der Kamada-Deal mit den Rossoneri offenbar aber noch nicht. Die Mailänder wollen sich laut "calciomercato" trotz der grundsätzlichen Einigung weiterhin alle Möglichkeiten offen halten. Denn: Noch ist die Zukunft von Mailands Spielgestalter Brahim Díaz ungeklärt, der aktuell von Real Madrid ausgeliehen ist. Sollte die Chance bestehen, den Spanier fest zu verpflichten, wäre die Position letztlich doppelt besetzt.

Das Portal führt derweil neben Borussia Dortmund, Benfica und Napoli mit Newcastle United und Atlético Madrid zwei weitere Klubs an, die ihr Interesse an einer Kamada-Verpflichtung bekundet haben sollen. Kamada war 2017 für eine Ablösesumme von 1,6 Millionen Euro vom japanischen J-League-Klub Sagan Tosu zu Eintracht Frankfurt gekommen. "Gerne hätten wir Daichi auch in Zukunft bei der Eintracht gesehen, doch die Interessen des Spielers gingen damit nicht einher", hatte Sportvorstand Markus Krösche zuletzt den bevorstehenden Abschied aus Frankfurt bestätigt.