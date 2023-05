SGE will wohl Bayern-Preis nicht zahlen

IMAGO

Dino Toppmöller (li.) soll Trainer von Eintracht Frankfurt werden

Aufgrund der bereits feststehenden Trennung von Oliver Glasner nach der Saison ist Eintracht Frankfurt bereits intensiv auf der Suche nach einem Nachfolger für den Chefcoach. Hierbei soll es die SGE auf Dino Toppmöller abgesehen haben. Doch dieser steht noch beim FC Bayern auf der Gehaltsliste. Und die Münchner wollen den früheren Co-Trainer von Julian Nagelsmann keinesfalls günstig gehen lassen, was den Frankfurtern offenbar missfällt.

Dino Toppmöller gilt als heißester Kandidat für die Nachfolge von Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt für die kommende Spielzeit. Darauf deuten verschiedene Medienberichte der letzten Tage hin. Der 42-Jährige war zuletzt als Co-Trainer von Julian Nagelsmann beim FC Bayern aktiv, war dort von Sommer 2021 bis Ende März dieses Jahres die rechte Hand des geschassten Coaches und auch zuvor schon bei RB Leipzig an Nagelsmanns Seite.

Zur Saison 2023/24 soll Toppmöller nun wohl erstmals selbst die Geschicke eines Klubs in der Fußball-Bundesliga führen. Dass er der Aufgabe als Cheftrainer gewachsen ist, bewies er bereits bei F91 Düdelingen in der ersten luxemburgischen Liga sowie bei Royal Excelsior Virton in Belgiens Unterhaus. Allerdings ist der angedachte Weg auf die Bank von Eintracht Frankfurt wohl noch weiter als gedacht.

Denn wie "Bild" berichtet, steht einer Anstellung noch die Ablösesumme im Weg, die der FC Bayern für den noch bis 2024 in München gebundenen Toppmöller fordert. Bis zu 500.000 Euro sollen fällig sein für den Sohn des langjährigen Bundesligaspielers und späteren Kult-Trainers Klaus Toppmöller.

Zu viel, wenn es nach den Verantwortlichen der SGE ist. Wie es bei "Bild" weiter heißt, wollen die Eintracht-Verantwortlichen besagte Summe nicht zahlen. Einer der Gründe: Als Toppmöller mit Nagelsmann von RB Leipzig zum deutschen Fußballrekordmeister wechselte, waren "nur" 200.000 Euro fällig.

Konkrete Verhandlungen zwischen den Bayern und der Frankfurter Seite soll es bislang nicht gegeben haben. Wenn diese starten, dürfte die Ablöse aber eines der Hauptthemen sein. Laut "Bild" ist eine Einigung aber trotz aller Differenzen bei der Einschätzung des Marktwertes in Sicht.

Neben Toppmöller wurde vor Kurzem auch Arne Slot von Holland-Meister Feyenoord bei der SGE ins Spiel gebracht.