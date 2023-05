Kehl gibt eindeutiges Haller-Versprechen ab

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Sebastien Haller spielte gegen Gladbach eine überragende erste Halbzeit

Sebastien Haller hatte die Verantwortlichen und Anhänger von Borussia Dortmund bereits auf eine kleine Geduldsprobe gestellt, nachdem seine Leistungen und Torbeteiligungen im Frühjahr zunächst noch zu wünschen übrig ließen. In der entscheidenden Phase des Bundesliga-Titelrennens wird der Angreifer nun aber immer mehr zum Unterschiedsspieler für den BVB.

Der 5:2-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach bedeutete am Samstagabend nicht weniger als die beste Haller-Leistung im BVB-Trikot.

Der Neuzugang des letzten Sommers, der aufgrund seiner Hodenkrebs-Erkrankung bekanntermaßen erst im Januar seine ersten Pflichtspielminuten für die Schwarz-Gelben absolvierte, war innerhalb von 27 Minuten an gleich vier BVB-Toren beteiligt, steuerte zwei Assists und zwei Tore zur überragenden 4:0-Pausenführung gegen Gladbach bei.

Eine Leistungsexplosion, die für Begeisterung auf den Rängen sorgte - und bei den Dortmunder Entscheidern wie Sportdirektor Sebastian Kehl: "Es freut uns, dass er nun Stück für Stück kraftvoller und besser wird", lobte der BVB-Manager den Mittelstürmer im "kicker".

Haller brauchte einige Zeit, um sich nach seiner schweren Erkrankung wieder auf sein Top-Level zu bringen sowie sich an die Dortmunder Spielanlage unter Cheftrainer Edin Terzic anzupassen.

Haller kann noch bester BVB-Angreifer werden

In den letzten fünf Begegnungen steuerte der Ivorer zuletzt aber herausragende acht Scorerpunkte bei, befindet sich ebenso wie seine Offensiv-Kollegen Donyell Malen und Karim Adeyemi pünktlich zum Bundesliga-Endspurt in bester Verfassung.

Sportdirektor Kehl ist sich derweil sicher, dass der Formanstieg Hallers noch längst nicht seinen Höhepunkt erreicht hat. Er kündigte an: "Wir sind uns sicher, dass wir in der neuen Saison einen noch besseren Sebastien Haller erleben werden."

Mit seinen sieben Saisontoren in 17 Einsätzen schickt sich der 28-Jährige an, doch noch der treffsicherste BVB-Angreifer zu werden. Aktuell ist das Donyell Malen mit neun Toren in der laufenden Bundesliga-Saison - übrigens allesamt seit dem 21. Spieltag.