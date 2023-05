Mané zu Chelsea? "Er würde einen großartigen Job machen"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Sadio Mané wartet auf seinen Durchbruch beim FC Bayern

Sadio Mané könnte den FC Bayern nach nur einer Saison wieder verlassen. Besonders der FC Chelsea wird aktuell mit dem Münchner Angreifer in Verbindung gebracht. Laut Ex-Profi Frank McAvennie wäre es kein Problem, sollte der ehemalige Liverpool-Star in der Premier League künftig für die Blues auflaufen.

"Ich glaube nicht, dass sich die Spieler darüber Gedanken machen", entgegnete der frühere Mittelstürmer dem Portal "Football Insider" auf die Frage, ob ein Wechsel zum Rivalen des FC Liverpool für Mané ein Problem darstellen könnte.

"Ich glaube nicht, dass es diese Loyalität noch gibt. Mané von Liverpool zu Chelsea, das ist heutzutage nicht mehr so ein großes Problem", meinte McAvennie, der in seiner aktiven Karriere unter anderem für West Ham United und Aston Villa auflief.

Mané dürfte nach seiner enttäuschenden Debütsaison für den FC Bayern im Sommer auf dem Transfermarkt verfügbar sein. Aktuell ranken sich Spekulationen, dass der FC Chelsea beim 31-Jährigen zuschlagen könnte.

"Ich würde ihn gerne wieder bei Liverpool sehen, denn sie haben ihn vermisst. Er würde einen großartigen Job bei Chelsea machen", ist sich McAvennie sicher.

FC Bayern wartet bei Sadio Mané "auf den Durchbruch"

"Bei Sadio Mané warten wir alle auf den Durchbruch, bis der Knoten platzt. Er wirkt auf mich, als wäre er kurz davor", hatte Münchens Cheftrainer Thomas Tuchel kürzlich auf einer Pressekonferenz des FC Bayern erklärt. Bis zum Saisonende bleiben Mané aber nur noch zwei Spiele Zeit, um sein Können unter Beweis zu stellen.

Der senegalesische Nationalspieler war im vergangenem Sommer für rund 32 Millionen Euro vom FC Liverpool an die Säbener Straße gewechselt. Damals galt der Deal als großer Transfer-Coup des FC Bayern. An die Leistungen aus seiner Zeit in der Premier League konnte Mané seitdem aber nicht mehr anknüpfen.