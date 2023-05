Ex-Bayern-Stars fordern Einsatzgarantie für Müller

IMAGO/ULMER

Thomas Müller (l.) kehrte gegen den FC Schalke in die Startelf des FC Bayern zurück

Nachdem es ohne ihn nur recht schleppend lief, beorderte Cheftrainer Thomas Tuchel das Klub-Urgestein Thomas Müller im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 zurück in die Startelf des FC Bayern. Der Routinier zeigte eine starke Leistung und meldete seine Ansprüche an, auch zum Bundesliga-Endspurt gegen RB Leipzig und beim 1. FC Köln wieder von Beginn an ran zu dürfen.

"Das 1:0 war wie ein Dosenöffner. Da sieht man, dass der Thomas unverzichtbar ist", hatte sich Vereinspräsident Herbert Hainer nach dem 6:0-Kantersieg gegen Schalke klar für Müller ausgesprochen, der seinen Stammplatz in den Wochen zuvor unter Trainer Tuchel verloren hatte.

In die gleiche Kerbe schlug jetzt auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, der für Müller praktisch eine Einsatz-Garantie einforderte: "Für mich als Trainer wäre er absolut gesetzt. Thomas hat gegen Schalke wieder performed, er hat die größte Erfahrung im Meisterkampf, er ist fit, er ist heiß. Er führt und pusht die Mannschaft. Es gibt keinen Grund, die Mannschaft zu ändern", meinte der 62-Jährige in der "Bild".

Eine Statistik verdeutlicht den Wert des 33-Jährigen für das Spiel des FC Bayern besonders eindrucksvoll: 19 Tore haben die Münchner unter Thomas Tuchel erzielt, bei 18 davon stand Thomas Müller dabei auf dem Feld. Wie die "Bild" vorrechnete, gelang in den 325 Minuten, in denen der Führungsspieler auf der Reservebank zuschauen musste, hingegen nur ein Bayern-Treffer.

Hamann mit klarer Forderung an den FC Bayern

Die Wichtigkeit Müllers für das Bayern-Spiel hob mit Dietmar Hamann ein weiterer Ex-Bayern-Profi und heutiger TV-Experte hervor.

"Sollte Müller jetzt nicht in den letzten beiden Spielen in der Startelf stehen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Zuletzt war ja bei Bayern in der Müller-Frage immer nur ein Rumgeeier zu hören. Gegen Schalke hat Müller wieder allen gezeigt, dass er nicht nur der Mann für die wichtigen Tore ist, sondern auch seine Mitspieler besser macht. Wenn Bayern Meister werden will, dann muss Müller spielen", legte sich der 49-Jährige fest.

In der laufenden Bundesliga-Spielzeit ist der Weltmeister von 2014 an 14 Toren direkt beteiligt gewesen. Sieben Treffer schoss er selbst, sieben Mal gab er die direkte Torvorlage.