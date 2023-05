Enthüllt! So riesig ist das Defizit bei Hertha BSC

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Kay Bernstein sprach am Sonntag auf der Mitgliederversammlung von Hertha BSC

Fußball-Bundesligist Hertha BSC droht in diesem Jahr nicht nur sportlich gesehen der Totalschaden, sollte in spätestens zwei Wochen der insgesamt siebte Abstieg der Vereinsgeschichte aus dem Oberhaus endgültig feststehen. Auch in finanzieller Hinsicht liest sich die Bilanz der Alten Dame fatal.

Der "kicker" hat nun eine neue Zahl enthüllt, die das Ausmaß der Berliner Misswirtschaft auf deutliche Weise dokumentiert.

Nach Informationen des Fachmagazins soll für die Durchfinanzierung der kommenden Saison ein riesiges Loch in den Planungen klaffen. Ein Loch, welches ca. 60 Millionen Euro groß sein soll. Ein wichtiger Teil davon ist die fällige Rückzahlung der 40 Millionen Euro schweren Unternehmensanleihe, die im November fällig wird.

Unabhängig von der Frage, ob Hertha BSC den fast schon sicher erscheinenden Abstieg in die 2. Bundesliga noch abwenden kann, ist die Lizensierung für die erste oder zweite Liga durch die DFL weiterhin nicht final gesichert.

40 Prozent Gehaltskürzungen im Abstiegsfall

Vor diesem Hintergrund hatte Klubpräsident Kay Bernstein am Wochenende einmal mehr den Einstieg von 777 Partners als Investor verteidigt, der bei den Mitgliedern als sehr umstritten gilt: "Dass wir dieses Investment eingegangen sind, war alternativlos. Diese Kapitalerhöhung war elementar, damit wir die Zukunft von Hertha BSC sichern."

In den vier Jahren zuvor seien laut Bernstein unglaubliche 250 Millionen Euro "verbrannt worden, die sind weg". Laut dem Präsidenten "ein Irrsinn, der nie wieder passieren darf".

Sollte es ab dem Sommer in der 2. Bundesliga weitergehen für die Alte Dame, wären Gehaltskürzungen um 40 Prozent im Lizenzspielerkader bereits vertraglich festgelegt. Trotzdem stünde im Falle des Abstiegs wohl eine komplette Neuausrichtung des Kaders an. Auch, um letztlich weitere Millionen einsparen zu können.