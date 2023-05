Das planen FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co.

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Welche Transfers planen BVB, FC Bayern, Eintracht Frankfurt und Co.?

Die Gerüchteküche im Profi-Fußball kocht. Wie gewohnt kursieren zahlreiche Spekulationen über künftige Transfer-Deals.

Was planen FC Bayern, BVB, Eintracht Frankfurt, FC Schalke 04 und Co.? Welche Entwicklungen gibt es in Bundesliga, Premier League, La Liga oder Serie A?

Alle News und die heißesten Gerüchte gibt es im Transfer-Ticker von sport.de.

+++ 15.05.2023, 08:44 Uhr: Ex-BVB-Star träumt von Rückkehr +++

Nach seinen zwei Jahren als Leihspieler beim BVB und einem erfolgreichen Jahr bei Inter war Achraf Hakimi im Sommer 2021 für viel Geld zu PSG gewechselt. Laut dem Portal "fichajes.net" will der Rechtsverteidiger in Paris aber nicht mehr allzu lange bleiben. Er träumt vielmehr von einer Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein Real Madrid.

+++ 14.05.2023, 22:40 Uhr: Nächster England-Klub will Gravenberch vom FC Bayern +++

Beim FC Bayern ist Mittelfeld-Toptalent Ryan Gravenberch nach seiner Verpflichtung vor rund zwölf Monaten noch nicht ganz warm geworden, da werden schon Wechselgerüchte um den Niederländer laut. Zuletzt galt der FC Liverpool als Hauptinteressent, nun soll laut "Football Insider" auch Manchester United heiß auf den 20-Jährigen sein. Coach Erik ten Hag kennt Gravenberch aus gemeinsamen Ajax-Zeiten.

+++ 14.05.2023, 15:53 Uhr: Real Madrid macht FC Bayern Konkurrenz +++

Victor Osimhen hat sich im Trikot von SSC Neapel zu einem der am meisten begehrten Mittelstürmer des Kontinents entwickelt. Nach Gerüchten über einen Wechsel zum FC Bayern und einer möglichen Ablösesumme von bis zu 160 Millionen Euro bringt das Portal "Fichajes.net" nun auch Real Madrid als möglichen Abnehmer ins Spiel. Gespräche mit Osimhens Lager sollen bereits geführt worden sein.

+++ 14.05.2023, 11:21 Uhr: DFB-Star kommt Barca-Wechsel näher +++

Der Vertrag von Nationalspieler Ilkay Gündogan (r.) läuft Ende Juni bei Manchester City aus. Seit Monaten schon scheint ein Wechsel zum FC Barcelona als mögliche Option. Laut der spanischen Zeitung "Sport" ist nun ein Durchbruch in den Gesprächen erfolgt: Der Kapitän von Manchester City habe im Gegenzug für eine längere Vertragsdauer seine Gehaltsforderungen reduziert. City biete hingegen nur einen Einjahresvertrag.