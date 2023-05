Trotz Debakel gegen Bayern: Hamann glaubt weiter an Schalke

IMAGO/RHR-FOTO

Der FC Schalke 04 ging beim FC Bayern unter

Zwei Last-Minute-Siege ließen den FC Schalke 04 vor dem 32. Bundesliga-Spieltag auf Rang 15 klettern, nach der heftigen 0:6-Klatsche beim FC Bayern sind die Knappen jedoch wieder auf den Relegationsplatz abgerutscht. Ex-Profi Dietmar Hamann glaubt dennoch weiter an die Stehaufmännchen-Mentalität der Königsblauen.

Als am Samstagnachmittag in der Allianz Arena der Schlusspfiff ertönte, herrschte bei den Gästen aus Gelsenkirchen Frust. Mit einer Niederlage beim Rekordmeister musste der FC Schalke zwar rechnen, ganz so deutlich hätte es aber nicht sein müssen.

Zu allem Überfluss kassierte S04-Torjäger Marius Bülter gegen den FC Bayern auch noch seine fünfte Gelbe Karte, im letzten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt muss der 30-Jährige nun zuschauen.

"Ich war gefühlt 15 Spiele vorbelastet, aber es ist nie etwas passiert. Es war heute eine klare Gelbe Karte, da ich in der Situation sehr tief verteidigen musste und wir insgesamt nicht gut stehen", ordnete Bülter sein folgenschweres Foul im Anschluss bei "Sky" ein.

Hamann über FC Schalke 04: "Abschreiben dürfen wir sie nicht"

Obwohl das Wochenende für Schalke also in vielerlei Hinsicht ernüchternd war, macht der frühere deutsche Nationalspieler Dietmar Hamann der Mannschaft von Trainer Thomas Reis im Endspurt Hoffnung.

"Es wird nicht einfach für die Schalker, aber sie hatten auch den Lauf als sie fünf, sechs oder sieben Spiele kein Tor kassiert haben. Danach haben sie aber wieder ein paar verloren und man dachte, nun sind sie wieder dort angekommen, wo sie hingehören, weil sie qualitativ nicht besser sind. Und dann haben sie es nochmal geschafft, sind wiedergekommen", fasste Hamann das königsblaue Wechselbad der Gefühle zusammen.

Sein mutmachendes Fazit: "Immer wenn Rückschläge kamen, haben sie es geschafft, zurückzukommen. In München zu verlieren ist keine Schande. Abschreiben dürfen wir sie nicht."