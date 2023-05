Medien: Hertha BSC verlängert mit begehrtem Top-Talent

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Julius Gottschalk (l.) bleibt Hertha BSC wohl erhalten

Während die Profis von Hertha BSC in dieser Saison der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga droht, zählt die U19-Mannschaft der Berliner zu den besten des Landes. Umso wichtiger, dass der Hauptstadtklub nun offenbar den Vertrag mit einem Top-Talent verlängert hat.

Hertha BSC hat den Vertrag mit Julius Gottschalk, einem seiner vielversprechendsten Nachwuchsspielern, verlängert. Das berichten der TV-Sender "Sky" und das Portal "transfermarkt.de".

Gottschalk lagen demnach mehrere Anfragen aus der Bundesliga vor, allerdings entschied sich der 16-Jährige für einen langfristigen Profivertrag bei Hertha BSC. Der offensive Mittelfeldspieler kam schon 2014 im Alter von sieben Jahren in die Nachwuchsabteilung der Berliner, in der Saison 2022/23 spielte er sowohl für die U17- als auch die U19-Mannschaft.

In der U17-Bundesliga Nord/Nordost beeindruckte Gottschalk mit neun Toren und zwölf Vorlagen. Damit war er nicht nur der Berliner Top-Scorer, sondern rangierte auch ligaweit ganz oben im Ranking. Herthas U17-Mannschaft schloss die Saison, die bereits Mitte März endete, als Tabellenfünfter ab.

Bekommen Talente bei Hertha BSC eine Chance?

Für das Halbfinal-Duell der U19-Meisterschaft war Julius Gottschalk zudem in den U19-Kader von Trainer Oliver Reiß gerückt. Bei der 0:4-Niederlage gegen den BVB wurde er in den Schlussminuten eingewechselt. Um den Junioren nach dem in diesem Jahr so frühen Saisonende genügend Spielpraxis zu ermöglichen, nimmt Gottschalk mit Herthas U17 und U19 an der Sonderspielrunde des DFB teil.

Sollten indes die Profis von Hertha BSC in dieser Saison den Gang in die 2. Liga treten müssen, dürfte der angestrebte Kaderumbruch den vielen Talenten im eigenen Nachwuchs durchaus Chancen auf Einsätze bieten. "Wir befinden uns in einem Restrukturierungsprozess. Wir müssen Personalkosten grundsätzlich abbauen", hatte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber vor dem Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln im Streamingdienst "DAZN" offenbart. Zahlreiche Großverdiener dürften den Klub also im Sommer verlassen.