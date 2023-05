Positive Davies-Nachrichten für den FC Bayern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Alphonso Davies könnte dem FC Bayern bald wieder zur Verfügung stehen

Positive Nachrichten für den FC Bayern: Alphonso Davies macht nach seiner Muskelbündelverletzung im linken hinteren Oberschenkel Fortschritte. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Montagvormittag mit.

Davies hatte sich bei der Niederlage des FC Bayern gegen den 1. FSV Mainz 05 (1:3) Ende April verletzt und ist seitdem zum Zuschauen verdammt. Nun hat der 22-Jährige das Lauftraining wieder aufgenommen. Laut "Bild" joggte der Linksverteidiger am Montag rund eine halbe Stunde an der Säbener Straße.

Ob Davies im Saisonendspurt wieder eingreifen kann, ist dennoch ungewiss. Der FC Bayern trifft noch auf RB Leipzig (H) sowie auf den 1. FC Köln (A). Die Partie gegen den amtierenden Pokalsieger am Samstag dürfte für den Kanadier auf jeden Fall zu früh kommen. Ein Einsatz am 34. Spieltag in Köln ist offen.

In der laufenden Saison absolvierte Davies bislang 38 Pflichtspiele für den FC Bayern. Dabei gelangen ihm drei Tore sowie acht Assists. Seit seinem Ausfall wird Davies auf der linken Abwehrseite von Leihspieler Joao Cancelo vertreten. Noussair Mazraoui lief in den vergangenen Partien des FC Bayern dafür als Rechtsverteidiger auf.

FC Bayern tankt Selbstvertrauen

Der deutsche Brachenprimus rangiert in der Bundesliga aktuell einen Punkt vor Borussia Dortmund. Nach drei Siegen in Folge kommt bei den Münchnern langsam das Selbstvertrauen zurück.

"Es war der nächste Schritt in die richtige Richtung. Es geht jetzt um eine gute Trainingswoche. Wir hatten eine gute Energie und eine gute Ausstrahlung auf dem Platz. Es ist wichtig, dass das Selbstverständnis zurückkommt", sagte Cheftrainer Thomas Tuchel nach dem jüngsten 6:0 gegen den FC Schalke 04: "Aber es ist kein Grund für Euphorie. Wir müssen jetzt diese Energie mitnehmen."

Fakt ist: Der BVB sitzt dem FC Bayern im Nacken, Patzer sind in den letzten beiden Saisonspielen verboten.