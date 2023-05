Hier läuft Manchester City vs. Real Madrid live im TV und Stream

IMAGO/900/Cordon Press

Toni Kroos (l.) trifft mit Real Madrid erneut auf Manchester City

Im zweiten direkten Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und Real Madrid um den Einzug ins Finale der Champions League wird am Mittwochabend ab 21:00 Uhr die Entscheidung fallen. Die Cityzens von Pep Guardiola oder der Titelverteidiger von Carlo Ancelotti: Nur ein Team wird den Sprung ins Endspiel am 10. Juni in Istanbul schaffen. Wo wird ManCity gegen Real Madrid live im TV und Stream übertragen?

Das erste Duell vor einer Woche hielt über weite Strecken das, was es im Vorfeld versprach. Mit Manchester City und Real Madrid treten die beiden absoluten Topfavoriten auf den Titelgewinn der Königsklasse im Halbfinale direkt gegeneinander an.

Im Bernabeu erreichte ManCity im Hinspiel ein beachtliches 1:1-Remis. Vinicius Junior hatte in der ersten Halbzeit für die Königlichen zur Führung getroffen, ehe Kevin De Bruyne für die Gäste aus Manchester in der 67. Minute ausglich.

Wer letztlich den Sprung ins Finale der Champions League schaffen wird, ist noch überhaupt nicht abzusehen, was die Ausgangslage vor dem entscheidenden Vergleich im Etihad Stadium besonders brisant macht.

Wo wird das Spiel zwischen Manchester City und Real Madrid im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft ManCity vs. Real live im TV und Stream