Wo läuft Inter vs. Milan live im TV und Stream?

IMAGO/Mickael Chavet

Edin Dzeko (r.) will mit Inter ins Champions-League-Finale

Die Mailänder Stadtmeisterschaft um den Einzug ins Champions-League-Finale geht in die entscheidende zweite Runde. Wo wird das Halbfinal-Rückspiel zwischen Inter und AC Milan live im TV und Stream gezeigt? sport.de hat alle Infos zusammengestellt.

Inter Mailand und AC Mailand, die beiden Top-Klubs aus der italienischen Serie A, träumen noch vom Einzug ins Finale der Champions League, welches in diesem Jahr am 10. Juni in Istanbul ausgetragen wird.

Die Favoritenrolle liegt dabei eindeutig bei der Nerazzurri von Cheftrainer Simone Inzaghi. Inter siegte nämlich in der Vorwoche im Hinspiel mit 2:0 gegen die AC Milan und hat sich damit in einer hervorragende Ausgangsposition gebracht.

Inter überzeugte dabei mit einem Trio, welches auch in der Bundesliga bereits große Spuren hinterlassen hat. Edin Dzeko (ehemals VfL Wolfsburg) traf zum 1:0 für seine Farben, nach Vorarbeit von Hakan Calhanoglu (ehemals HSV und Bayer Leverkusen). Ex-BVB-Star Henrikh Mkhitaryan ließ dann das 2:0 für seine Farben folgen, bei denen Nationalspieler Robin Gosens derzeit nur die Rolle des Ergänzungsspielers bleibt.

Mit dem Rücken zur Wand träumt die AC trotzdem weiter vom großen Fußball-Wunder im Rückspiel und wird im ausverkauften Guiseppe Meazza noch einmal alles versuchen, um den Rückstand noch aufzuholen.

Wo wird das Spiel zwischen Inter und AC Mailand im Fernsehen und Stream übertragen?

Champions League: Hier läuft Inter vs. AC Mailand live im TV und Stream