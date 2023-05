Schalke-Ultras planen riesige Blau-Weiß-Choreo

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Die Fans des FC Schalke 04 fiebern dem letzten Heimspiel der Saison entgegen

Die Fans des FC Schalke 04 bangen zwei Spieltage vor dem Schluss noch immer um den Verbleib ihrer Mannschaft in der Fußball-Bundesliga. Vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen Eintracht Frankfurt mobilisieren die Fans nun noch einmal alle Kräfte: Eine großangelegte Choreographie ist geplant.

Die Ultras Gelsenkirchen wollen die Veltins Arena am kommenden Samstag (15:30 Uhr) in einen königsblau-weißen Hexenkessel verwandeln. "Bei unserem kommenden Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt wird es eine gemeinsame Aktion der Nordkurve Gelsenkirchen im gesamten Stadion geben", kündigten die Ultras Gelsenkirchen in einem Infobrief an.

Der Plan: Am Samstag sollen alle Schalke-Fans, die Karten für den Oberrang haben, ein blaues Oberteil tragen. Jene, die im Unterrang stehen oder Platz nehmen, sollen ein weißes Oberteil tragen. "Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass das Stadion in unseren Vereinsfarben erstrahlt", so die Aufforderung der Fans.

Mit der Farben-Choreo will die Anhängerschaft "noch einmal unsere Geschlossenheit, die uns alle über die schwere Saison getragen hat", unterstreichen: "Ob ganz unten oder oben, wir waren da, wir sind da, wir bleiben da – das haben wir nicht erst in dieser Spielzeit unter Beweis gestellt. Auch als Tabellenletzter haben wir auf und neben dem Platz nie den Kopf hängen lassen."

FC Schalke 04 kann auf Unterstützung der Fans setzen

Die Schalke-Ultras haben für die Aktion sogar eigens T-Shirts anfertigen lassen, die im Vorfeld verkauft werden. Da der Vorrat begrenzt ist, sollen die Fans aber in jedem Fall in den passenden Farben ins Stadion gehen, damit die Aktion gelingt.

Die Spieler des Revierklubs konnten schon in der gesamten Saison auf die Unterstützung der Fans setzen. Spieler und Trainer verweisen immer wieder auf die Energie, die von den Rängen auf die Mannschaft überschwappt - ein womöglich entscheidender Faktor im Abstiegskampf.

Am Samstag benötigen sowohl der FC Schalke 04 als auch die Frankfurter Eintracht dringend die drei Punkte, um ihre Saisonziele zu erreichen. S04 will den Relegationsplatz verlassen, die SGE hofft noch auf den Einzug ins internationale Geschäft.