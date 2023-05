Ex-BVB-Flirt auf dem Weg zu Eintracht Frankfurt?

IMAGO/Eurasia Sport Images

Ekitike (m.) war im vergangenen Jahr ein Thema beim BVB und beim FC Bayern

Markus Krösche scheint den Umbruch bei Eintracht Frankfurt weiter voranzutreiben. Der Sportvorstand des amtierenden Europa-League-Siegers soll dabei die Augen auf ein französisches Top-Talent geworfen haben, das in der Vergangenheit bereits beim BVB gehandelt wurde.

Wie die "L’Équipe" berichtet, will Krösche Hugo Ekitike an den Main locken. Demnach soll der SGE-Funktionär bereits persönlich in Paris gewesen sein, um über eine mögliche Leihe zu sprechen. Der 20-jährige Stürmer spielt seit dem vergangenen Sommer auf Leihbasis für Paris Saint-Germain. Der Klub aus der französischen Hauptstadt wird den Rechtsfuß allerdings für 35 Millionen Euro verpflichten müssen, da eine Klausel im Leihvertrag mit Stade Reims greift.

Wirklich überzeugen konnte Ekitike in der laufenden Spielzeit allerdings nicht. Im offensiven Star-Ensemble um Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappe gelangen dem jungen Mittelstürmer in wettbewerbsübergreifend 30 Spielen nur vier Tore. Ebenso viele bereitete er vor.

Eintracht Frankfurt: Ersetzt Ekitike Randal Kolo Muani?

Das Talent des Franzosen ist dennoch unbestritten. Im letzten Sommer waren unter anderen Borussia Dortmund und der FC Bayern wohl lange an ihm dran. Der BVB holte schlussendlich Sebastien Haller aus Amsterdam, während der deutsche Rekordmeister Mathys Tel von Stade Rennes loseiste.

In Frankfurt könnte Ekitike in der kommenden Saison dringend benötigte Spielzeit sammeln und das Loch stopfen, das ein möglicher Abgang von Top-Star und Landsmann Randal Kolo Muani hinterlassen würde.

Ekitike selbst soll demnach noch hoffen, dass er in der kommenden Saison mehr Spielzeit im Trikot von Paris Saint-Germain sieht. Aufgrund der jüngsten Leistungen soll dies aber vorerst nicht der Plan der Verantwortlichen sein.

Auch möglich wäre es, dass der Stürmer als "Verrechnungsmasse" benutzt wird, um die Ablösesumme von Kolo Muani zu senken. Demnach soll PSG großes Interesse haben, den Frankfurter an die Seite von Kylian Mbappe zu stellen. Die beiden anderen Superstars, Neymar und Lionel Messi, sollen und werden den Verein im Sommer womöglich verlassen.