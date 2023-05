Erster Sommer-Deal fix: Eintracht bedient sich beim VfL

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Omar Marmoush (M.) wechselt zu Eintracht Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat zwei Spieltage vor dem Ende der Saison seinen ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit unter Vertrag genommen. Die SGE bedienten sich bei der Konkurrenz aus Wolfsburg.

Offensivspieler Omar Marmoush wechselt zur neuen Saison vom VfL Wolfsburg zu Eintracht Frankfurt. Das gaben die Hessen am Montagmittag offiziell bekannt.

Der 24-Jährige kostet der Eintracht keine Ablöse, da sein Vertrag bei den Niedersachsen Ende Juni ausläuft. In der Main-Metropole erhält Marmoush nun ein Arbeitspapier bis 2027. Der ägyptische Nationalspieler, der bereits auf 17 Länderspiele und vier Tore im Nationaldress zurückblickt, war vom VfL Wolfsburg im Jahr 2017 als Jugendspieler aus seiner Heimat verpflichtet worden.

In der Saison 2019/20 gab Marmoush sein Debüt in der Bundesliga und in der Europa League, anschließend war er für eine Saison an Zweitligist FC St. Pauli verliehen worden. Nach einem weiteren Leihgeschäft zum VfB Stuttgart in der vergangenen Spielzeit hatte er sich in 2022/23 einen festen Platz bei den Wölfen erkämpfen können.

Krösche freut sich über Frankfurt-Deal

"Mit Omar Marmoush konnten wir einen Spieler verpflichten, der unserer Offensive durch seine Fähigkeiten noch mehr Flexibilität verleihen wird", wird Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Omar hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt und gleichzeitig noch ein großes Entwicklungspotenzial. Wir sind froh, dass wir einen solch spannenden und talentierten Spieler ablösefrei für Eintracht Frankfurt gewinnen konnten."

Der Angreifer kam in dieser Saison in 31 von 32 möglichen Bundesliga-Spielen für den VfL Wolfsburg zum Einsatz. 15 Mal stand er in der Start elf der Wölfe. Insgesamt gelangen ihm dabei fünf Tore und eine Vorlage. Bei der SGE wird Omar Marmoush künftig die Rückennummer sieben tragen.