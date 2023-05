Nächste Eskalation: Messi von PSG-Fans im Stadion ausgebuht

IMAGO/Julien Mattia / Le Pictorium

Hatte keinen einfachen Abend: PSG-Star Lionel Messi

Das Tischtuch zwischen Lionel Messi und den Fans von Paris Saint-Germain scheint endgültig zerschnitten. Der Weltmeister wurde am vergangenen Samstag im heimischen Stadion von der eigenen Anhängerschaft lauthals ausgebuht.

Nächste Eskalationsstufe zwischen Lionel Messi und den PSG-Fans: Bei seiner denkwürdigen Rückkehr auf den Rasen des Parc des Princes zum Heimspiel gegen AC Ajaccio wurde der 35-Jährige wenig herzlich empfangen.

Schon bei der Verkündung der Mannschaftsaufstellung war im Stadion deutlich zu hören, dass viele PSG-Fans mit der Ära Messi abgeschlossen haben. Buhrufe und Pfiffe ertönten auch während der Partie, sobald der Offensiv-Star den Ball am Fuß hatte.

Messi war beim 5:0-Kantersieg ohne direkte Torbeteiligung geblieben, spielte jedoch über die kompletten 90 Minuten. Drei Spieltage sind für PSG in dieser Saison noch zu bestreiten, es dürften auch die letzten von Messi im blau-roten Dress werden.

Barcelona-Fans feiern Meisterschaft mit "Messi"-Sprechchören

Seit Monaten schon ranken sich Gerüchte über eine Rückkehr des siebenfachen Gewinners des Ballon d'Or zum FC Barcelona oder über einen Wechsel nach Saudi-Arabien, was bei PSG-Anhängern bereits zu Unzufriedenheit führte. Das Fass zum Überlaufen brachte jedoch die vom Verein nicht genehmigte Reise nach Saudi-Arabien, durch die er eine kurzfristig angesetzte Straf-Trainingseinheit sausen ließ.

Anschließend war Messi vom Verein suspendiert worden. Nicht nur Lionel Messi geriet anschließend ins Visier einiger PSG-Ultras, auch dessen Mitspieler Neymar wurde zum Ziel der eigenen Anhänger.

Während Lionel Messi in Paris am Samstagabend noch ausgebuht wurde, war die Stimmung am Sonntag in Barcelona eine ganz andere. Nach dem Gewinn der spanischen Meisterschaft hatten zahlreiche Barca-Fans auf den Straßen gefeiert. Auf Videos auf Twitter ist zu sehen, wie "Messi"-Sprechchöre ertönten. An seiner alten Wirkungsstätte wird die Rückkehr der Superstars also schon sehnlichst erwartet.