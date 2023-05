Mané-Verbleib beim FC Bayern "schwer vorstellbar"?

IMAGO/Mladen Lackovic

Sadio Mané findet beim FC Bayern noch nicht so richtig in die Spur

Mit zwölf Toren und sechs Vorlagen in 37 Pflichtspielen blickt Sadio Mané bislang zwar auf keine völlig enttäuschende erste Spielzeit für den FC Bayern, wirklich zufrieden wird und kann der Senegalese allerdings nicht sein. Zumal er längst keinen Stammplatz innehat und zuletzt abseits des grünen Rasen für negative Schlagzeilen sorgte.

Die Erwartungshaltung war enorm, der Ertrag bleibt bislang überschaubar: Sadio Mané kann in seiner ersten Saison beim FC Bayern noch nicht die tiefen Fußspuren hinterlassen, die man sich beim deutschen Fußball-Rekordmeister wohl von seiner Verpflichtung versprochen hat. Ein Abschied nach nur einem Jahr soll längst kein abwegiges Szenario mehr sein.

Es sei "schwer vorstellbar, dass Mané über den Sommer hinaus eine Zukunft an der Säbener Straße hat", urteilt die "tz" und stellt den Angreifer damit eindeutig aufs Abstellgleis.

Auffallend: Zuletzt nahm auch Bayern-Coach Thomas Tuchel kein Blatt vor den Mund und nahm Mané in die Pflicht. Bei Mané "warten wir alle so ein bisschen auf den Durchbruch, nach wie vor ist der Knoten nicht geplatzt", erklärte Tuchel zuletzt auf einer Pressekonferenz der Münchner.

FC Bayern watschte Mané für Watschn ab

Erschwert haben dürfte sich Manés Lage in der bayerischen Hauptstadt auch, da dem Stürmer nach dem Ausscheiden im Viertelfinale der Champions League in der Kabine die Sicherungen durchgebrannt sind. Der 31-Jährige hat Leroy Sané ins Gesicht geschlagen haben. Der Verein belegte ihm in Anschluss mit einer Geldstrafe in Rekordhöhe und sperrte ihn intern für eine Partie.

Wenig überraschend brennen die Feuer der Gerüchteküche daher schon siedend heiß: Vor allem eine Rückkehr in die englische Premier League, wo Mané für den FC Southampton und den FC Liverpool 111 Tore erzielte, wird immer wieder diskutiert. Neben Liverpool soll der FC Chelsea Interesse haben.

An einen Verbleib in München glauben übrigens auch die sport.de-User nicht. In einer Umfrage mit über 30.000 Abstimmenden glauben nur 39 Prozent an ein weiteres Jahr bei den Bayern.