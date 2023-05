Schmergrenze für BVB- und Bayern-Flirt Álvarez enthüllt

IMAGO

Edson Álvarez von Ajax Amsterdam soll das Interesse des BVB und des FC Bayern geweckt haben

Mittelfeldspieler Edson Álvarez von Ajax Amsterdam wird seit einiger Zeit sowohl bei Borussia Dortmund als auch beim FC Bayern als potenzielle Verstärkung für die kommende Saison gehandelt. Zuletzt wurde gemutmaßt, der BVB befinde sich im Vorteil. Die nun aufgedeckte Schmerzgrenze der Niederländer dürfte allerdings dafür sorgen, dass keine vorschnelle Entscheidung fällt.

Um im vermeintlichen Transfer-Tauziehen um Edson Álvarez am Ende vorne zu liegen, müsste ein vermeintlicher Interessent angeblich tief in die Tasche greifen. "Sport1" zufolge hat sich die Führungsriege von Ajax Amsterdam darauf geeinigt, den 25-jährigen Mexikaner nicht unter einer Offerte in Höhe von 35 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Möglich macht diese forsche Herangehensweise unter anderem ein Vertrag, der in Amsterdam erst im Sommer 2025 ausläuft. Glaubt man den Medien, haben die Ajax-Bosse ihre Forderungen allerdings schon ein gutes Stück heruntergeschraubt: Laut "ESPN" lehnte man im vergangenen Sommer ein Angebot des FC Chelsea über 63 Millionen Euro eiskalt ab.

Gerade dem FC Bayern, der im Sommer auch die Augen nach einem neuen - und sicher sehr teuren - Superstar für die Sturmmitte offen halten wird, dürften allerdings auch 35 Millionen Euro für einen neuen Mann für die Mittelfeldzentrale zu viel Geld sein. Zumal der Kader ohnehin schon prominente Alternativen hergibt.

Álvarez für den BVB kein Bellingham-Ersatz?

Anders gestaltet sich die Lage beim BVB, der aller Voraussicht nach nach der Saison eine Summe jenseits von 100 Millionen Euro für Jude Bellingham kassieren wird und Ersatz für den jungen Engländer benötigt.

Als solchen soll man Álvarez in Dortmund allerdings gar nicht sehen. "Sport1" will erfahren haben, dass man den kampfstarken Nationalspieler eher als " zusätzliche Verstärkung in der defensiven Schaltzentrale" verpflichten will.

"Sky" betont ebenfalls, dass die Borussen großes Interesse haben und sich bereits mit Álvarez' Management austauschen. Beim FC Bayern habe der Rechtsfuß hingegen zwar große Befürworter, eine Rolle spiele er in der kommenden Transferperiode allerdings nicht.