Matthäus sicher: Müller "macht gute Miene zum bösen Spiel"

Lothar Matthäus äußert Kritik zu Herbert Hainers Aussage

Nachdem ihm Trainer Thomas Tuchel mehrfach nicht in die Startelf des FC Bayern berief, schossen Gerüchte ins Kraut, Thomas Müller ziehe einen Abschied aus München in Betracht. Der Offensivspieler selbst zog diese ins Lächerliche. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist allerdings sicher, dass es in der 33-jährigen Klubikone brodelt.

"Es war kein Thomas-Müller-Spiel", so simpel begründete Bayern-Coach Thomas Tuchel nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City, warum Thomas Müller nur zu einem Kurzeinsatz kam und goss damit so viel Öl ins Feuer, dass er es unlängst selbst bereute, diese Worte gewählt zu haben.

Auch Lothar Matthäus kann nur schwer nachvollziehen, warum Müller außen vor war, findet jedoch auch den Umgang von Präsident Herbert Hainer mit der Causa sehr unglücklich.

"Und auch wenn nicht jedes Spiel Weltklasse von ihm war, so gehört er trotzdem in die Startelf, vor allem aktuell. Thomas ballt die Faust in der Tasche und macht jetzt gute Miene zum bösen Spiel", bezieht Matthäus in seiner Kolumne bei "Sky" eindeutig pro Müller Stellung. Der Routinier, der in seiner Karriere immer nur für die Bayern aktiv war, werde sicherlich "enttäuscht und sauer sein, dass er in einigen ganz wichtigen Spielen keine Rolle eingenommen hat."

Bayern-Boss am Pranger

Matthäus warnt Tuchel daher eindeutig davor, Müller auch beim wichtigen Topspiel gegen RB Leipzig am kommenden Bundesliga-Spieltag nicht von Anfang an zu bringen. Würde er dies wagen und letztlich die Meisterschaft verspielen, "wird die Stimme des Volkes, der Fans und der Bosse sehr laut werden. Und ich glaube nicht, dass sich Tuchel das antun möchte", so Matthäus.

Apropos Stimme der Bosse: Dass Präsident Herbert Hainer Müller nach dem 6:0 gegen den FC Schalke 04 sowie dessen Rückkehr in die erste Elf als "unverzichtbar" betitelte, stößt dem Ex-Spieler der Münchner gehörig auf. "Dass sich der Bayern-Präsident einmischt und öffentlich der Meinung ist, dass das 1:0 von Thomas [Müller, d.Red.] gezeigt habe, wie unverzichtbar er sei, war nicht ganz so clever", schrieb der 62-Jährige.

"Der Präsident sollte dem Trainer nicht öffentlich in die Aufstellung reden. Das gehört nicht zu seinem Job und ist schon wieder ein Fass, dass unnötig aufgemacht worden ist. Generell hat natürlich der Cheftrainer selbst diese Baustelle eröffnet und muss sie jetzt Woche für Woche irgendwie moderieren", begründete Matthäus seine Haltung.