Wirtz schon im Sommer zum FC Bayern?

IMAGO/UWE KRAFT

Der FC Bayern blickt wohl auf Florian Wirtz von Bayer Leverkusen

Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit einem Transfer von Florian Wirtz. Entgegen jüngster Berichte könnte der deutsche Rekordmeister angeblich schon in diesem Sommer bei Bayer Leverkusen vorstellig werden.

Das Portal "fichajes" spekuliert über einen möglichen Vorstoß in der kommenden Transferperiode. Der FC Bayern habe Wirtz "ins Visier genommen", heißt es.

Der offensive Mittelfeldspieler hat nach seinem Kreuzbandriss inzwischen wieder zu alter Stärke zurückgefunden. Bei Bayer Leverkusen ist Wirtz unter Cheftrainer Xabi Alonso unverzichtbarer Stammspieler.

Erst im vergangenen Jahr verlängerten die Rheinländer den Vertrag des Nationalspielers bis 2027 - keine einfache Ausgangssituation für vermeintliche Interessenten wie den FC Bayern.

Zuletzt berichtete "Sport1" ebenfalls, dass es Wirtz in Zukunft nach München ziehen könnte. Allerdings soll der 20-Jährige dem TV-Sender zufolge an der Säbener Straße erst ein Thema für 2024 sein.

Wie "fichajes" erfahren haben will, steht Wirtz ebenfalls beim FC Barcelona sowie bei Real Madrid auf dem Zettel. Doch der DFB-Youngster will sich aktuell voll und ganz auf seine Aufgaben mit Bayer Leverkusen konzentrieren.

Florian Wirtz mit Bayer Leverkusen auf Titeljagd

"Ich weiß, was ich hier habe. Das habe ich auch in der Reha gemerkt. Die Möglichkeiten, meinen Körper und mich als Fußballer auf die nächste Stufe zu bringen, sind einfach sehr gut, das Umfeld ist perfekt. Deswegen fehlt mir hier momentan nichts", sagte Wirtz im März gegenüber der "Bild am Sonntag". Der FC Bayern dürfte diese Worte zur Kenntnis genommen haben.

Am Donnerstagabend (21 Uhr/RTL) trifft Bayer Leverkusen im Halbfinal-Rückspiel der Europa League auf die AS Rom. Wirtz und Co. wollen die 0:1-Pleite aus dem ersten Aufeinandertreffen mit dem italienischen Erstligisten wettmachen und in das Finale einziehen.