Kult-Trainer sieht Druck im Titelrennen beim FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Der FC Bayern liegt nur einen Punkt vor dem BVB

Das Titelrennen in der Fußball-Bundesliga spitzt sich immer weiter zu: Am vergangenen Wochenende feierten Tabellenführer FC Bayern und Verfolger BVB jeweils Kantersiege. Trainer-Legende Peter Neururer sieht den größeren Druck nun beim Titelverteidiger aus München.

Nur ein Punkt trennt den FC Bayern nach 32 Spieltagen von Borussia Dortmund. Sicher fühlen dürfen sich die Schützlinge von Trainer Thomas Tuchel also definitiv noch nicht - zumal am kommenden Samstag mit RB Leipzig ein extrem gefährliches Team in der Allianz Arena zu Gast ist.

"Die Bayern müssen aufpassen. Am nächsten Wochenende haben sie einen richtigen Gegner. Das ist ein Prüfstein", warnte Kult-Coach Peter Neururer den Rekordmeister in einem Video-Beitrag für das Portal "Wettfreunde".

Beim jüngsten 6:0-Erfolg gegen den FC Schalke 04 habe sich der Ligaprimus zwar "in überzeugender Manier" durchgesetzt und bewiesen, wieder "auf dem richtigen Weg zu sein", jetzt warte mit Leipzig jedoch eine "brandgefährliche" Herausforderung auf den FCB.

Neururers Einschätzung: "Ein Unentschieden wäre für Bayern München schlecht, denn Borussia Dortmund wird sich wahrscheinlich keine Blöße mehr geben. Und wenn sie es doch machen, haben sie die Meisterschaft auch nicht verdient."

Peter Neururer sieht BVB in "überragender Verfassung"

Der BVB tritt am frühen Sonntagabend (17:30 Uhr) beim FC Augsburg an. Bei den Fuggerstädtern wollen die Westfalen ihre Auswärtsschwäche endlich in den Griff bekommen.

In den letzten Heimspielen gegen den VfL Wolfsburg (6:0) und Borussia Mönchengladbach (5:2) hätte sich die Mannschaft von Edin Terzic in "überragender Verfassung" präsentiert, lobte Neururer.

Spannend wird nun, ob die Dortmunder ihren Torhunger diesmal auch in der Fremde an den Tag legen können. In den letzten vier Bundesliga-Gastspielen waren die Schwarz-Gelben sieglos geblieben (drei Remis, eine Niederlage).