Für 13 Millionen Euro: BVB hat nächstes Talent an der Angel

IMAGO/CHRISTIAN ÖRNBERG

Hugo Larsson (l.) soll beim BVB auf der Liste stehen

Während der BVB in der Fußball-Bundesliga noch um die Meisterschaft kämpft, feilen die Verantwortlichen der Dortmunder bereits am Kader für die Saison 2023/2024. Dabei soll nun ein blutjunger Schwede in den Borussia-Fokus geraten sein.

Weltweit hat sich der BVB als ideales Karriere-Sprungbrett für Talente einen Namen gemacht. Spieler wie Ousmane Dembélé, Jadon Sancho und Erling Haaland machten durch Top-Leistungen im Dortmund-Trikot die Crème de la Crème auf sich aufmerksam.

Kein Wunder also, dass die Schwarz-Gelben mit ihrer riesigen Fangemeinde im Rücken eine enorme Strahlkraft besitzen. Dieser kann sich offenbar auch der erst 18 Jahre alte Mittelfeldspieler Hugo Larsson nicht entziehen.

Der schwedische U21-Nationalspieler von Malmö FF soll nach Informationen von "Radio1910" kurz vor einem Wechsel zum BVB stehen. Kostenpunkt: 150 Millionen Kronen, was umgerechnet rund 13 Millionen Euro entspricht.

Sportchef bestätigt Interesse an BVB-Flirt Larsson

Schon im Winter soll der AFC Bournemouth aus der Premier League intensiv um die Dienste des Teenagers geworben haben, damals lehnte Malmö einen Transfer trotz einer lukrativen Offerte allerdings noch ab.

Sportchef Daniel Andersson rechnet mittlerweile mit einem Abschied des Eigengewächses: "Aufgrund seines Alters und seiner Leistungen gibt es enormes Interesse an ihm. Dass es Mannschaften gibt, zu denen er im Sommer gehen kann – das kann man nicht bestreiten."

Rechtsfuß Larsson, der sich im zentral-defensiven Mittelfeld am wohlsten fühlt, ist noch bis zum 31. Dezember 2026 an Malmö gebunden. Im Profibereich kommt er bislang auf 57 Einsätze (zwei Tore, vier Vorlagen).

In Dortmund könnte der Youngster, der im Januar erstmals für die schwedische A-Nationalmannschaft aufgelaufen war, möglicherweise den Kaderplatz von Mahmoud Dahoud übernehmen. Der 27-Jährige verlässt den BVB nach der Saison ablösefrei.