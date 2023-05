Wildert der VfB Stuttgart beim SC Paderborn?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Der VfB Stuttgart könnte erneut einen Verantwortlichen aus Paderborn holen

Noch ist völlig unklar, in welcher Liga der VfB Stuttgart in der kommenden Saison spielen wird. Natürlich arbeiten die Schwaben trotzdem an ihrer Zukunft. Nun soll der Klub bei einem Verein aus der 2. Bundesliga wildern.

Demnach soll Thomas Henning schon bald den Weg Richtung Stuttgart antreten. Der 38-Jährige leitete in den letzte zweieinhalb Jahren die Scoutingabteilung des SC Paderborn und soll beim VfB die Nachfolge von Uli Schier antreten. Das berichtet "Sky".

Schier war ein enger Vertrauter des ehemaligen Sportdirektors Sven Mislintat und musste seine Stelle kurz nach der Trennung von eben jenem ebenfalls räumen.

Welche Rolle Henning beim VfB Stuttgart übernimmt, ist indes noch nicht klar. Laut Informationen von "Sky" soll er, anders als in Paderborn, nicht die Rolle des Chefscout bekleiden. In der Branche gilt Henning als "gut vernetzt".

Zu Hennings großen Stärken zählt demnach das "datenbasierte Scouting". Dabei werden nicht nur klassische Methoden wie Szenenstudien aus Spielen zur Rate gezogen, sondern gezielte statistische Werte analysiert, um einen Spieler zu bewerten.

Folgt Henning seinem Ex-Kollegen zum VfB Stuttgart?

Komplett fix soll der Wechsel des 38-Jährigen zwar noch nicht sein, die Chance, dass der Deal noch scheitert, wird jedoch als gering eingeschätzt. Eine Ablöse müssen die Stuttgarter nicht zahlen.

Sollte Henning tatsächlich ins Schwabenland gehen, wäre dies bereits der zweite Verantwortliche der Paderborner, der innerhalb weniger Monate zum VfB Stuttgart wechselt. Im Dezember kam Fabian Wohlgemuth zum Meister von 2007, um den geschassten Sven Mislintat als Sportdirektor zu ersetzen.

Von glorreichen Zeiten sind die Stuttgarter mittlerweile allerdings weit entfernt. Zwei Spieltage vor Schluss befindet sich der Verein erneut im Abstiegskampf. Mit 29 Punkten stehen die Schwaben auf dem 17. Platz. In den letzten beiden Partien trifft der Klub auf Mainz 05 und Hoffenheim.