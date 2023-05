Kandidatenliste für Farke-Nachfolge in Gladbach enthüllt

IMAGO/Revierfoto

Daniel Farke steht in Gladbach wohl vor dem Aus

Im Vorjahr musste Adi Hütter seine Koffer bei Borussia Mönchengladbach nach nur einer Saison schon wieder packen. Seinem Nachfolger Daniel Farke droht nun das gleiche Schicksal: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sieht sich der Bundesligist nach einer insgesamt ernüchternden Spielzeit bereits nach einem neuen Trainer um. Jetzt ist eine Kandidatenliste durchgesickert.

Zumindest zwei Spiele bekommt Daniel Farke in Gladbach noch. "Wir wollen die Saison jetzt zu Ende spielen, auch mit diesem Trainer. Es steht nicht zur Debatte, dass wir uns in den nächsten beiden Wochen von Daniel Farke trennen", erklärte Fohlen-Sportdirektor Roland Virkus im Gespräch mit der "Rheinischen Post".

Nach dem jüngsten 2:5-Debakel beim BVB hatte es Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied des glücklosen Übungsleiters gegeben. Gut möglich, dass die Trennung nach dem letzten Heimspiel gegen den FC Augsburg erfolgt.

Im Anschluss wollen die Verantwortlichen in Klausur gehen. "Wir werden uns zusammensetzen und alles analysieren, dazu gehört natürlich auch der Trainer. Aus den Ergebnissen dieser Analyse werden wir unsere Schlüsse ziehen. Darum geht es, und es fokussiert sich nicht nur auf den Trainer, es geht um alles", kündigte Virkus an.

Trio bei Borussia Mönchengladbach gehandelt

Die "Bild" will nun erfahren haben, wer Farke am Niederrhein demnächst ersetzen könnte. So sollen Gladbachs derzeitiger U23-Coach Eugen Polanski sowie Gerardo Seoane und Ralph Hasenhüttl zum engsten Kandidatenkreis zählen.

Oliver Glasner, der Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen wird, und Lucien Favre, dessen Rückkehr im letzten Jahr auf der Zielgeraden gescheitert war, seien hingegen keine realistischen Optionen.

Fest steht: Farkes Bilanz in Gladbach liest sich bislang äußerst bescheiden. Bleibt die Borussia auf Rang elf, wäre dies die schlechteste Abschlussplatzierung seit zwölf Jahren.