Transfer-Flop Arp rechnet mit Bayern-Zeit ab

Fiete Arp spricht über seine Zeit beim FC Bayern

Der Wechsel vom HSV zum FC Bayern im Jahr 2019 sollte die Krönung für Fiete Arp werden. Die Erwartungen konnte der Angreifer in München jedoch nie erfüllen. Nun hat der 23-Jährige über die Gründe gesprochen.

"Bei mir ging es leider viel zu lange nicht um Fußball. Gefühlt war das Medieninteresse immer noch sehr hoch, obwohl ich nicht gespielt habe", sagte Arp im Podcast "Einfach Fußball".

"Ich habe mir auch mal gedacht: Ist es die ganze Kacke wert?", fragte sich der Mittelstürmer zwischenzeitlich.

Einen Grund für sein Scheitern beim Rekordmeister sieht er im Zeitpunkt seines Wechsels. "War es vielleicht doch zu früh?", so Arp.

"Dann kommst du ins Grübeln und spielst überhaupt nicht mehr das, was du spielen kannst", begründete der Offensivspieler seine schwachen Leistungen während seiner Zeit beim FC Bayern.

Wechsel vom FC Bayern zu Holstein Kiel

Im Sommer 2022 zog Arp ablösefrei zu Holstein Kiel weiter. Bei den Norddeutschen kann sich der ehemalige HSV-Youngster abseits des Rampenlichts entwickeln. Ein Umstand, der beim FC Bayern naturgemäß nicht gegeben war.

"Hätte ich die Ruhe und das Gefühl gehabt, das ich hier in Kiel habe, hätte ich wahrscheinlich ganz anders performen können", ist sich der ehemalige Bayern-Spieler sicher. "Ich habe mich aber an ganz anderen Dingen aufgehangen und konnte die Zeit gar nicht genießen, dass ich bei den Bayern mittrainieren durfte", führte er weiter aus.

Trotzdem hatte der 23-Jährige auch positive Worte übrig - vor allem für die Ex-Teamkollegen Niklas Süle, David Alaba, Joshua Kimmich und Thiago. Sie unterstützten ihn während seiner Zeit in München.

"Niki Süle habe ich dann am besten kennengelernt über den Zeitraum. Auch Thiago! Das waren damals Leute, die sich wirklich bemüht haben, diese Mannschaft zusammenzuhalten und die Neuen aufzunehmen", sagte Arp.

Nur ein Spiel für die Profis des FC Bayern

Die in ihn gesteckten Erwartungen konnte Arp beim FC Bayern dennoch nicht erfüllen. So stand der Angreifer in keinem Bundesliga- oder Champions-League-Spiel auf dem Platz. Lediglich 13 Minuten im DFB-Pokal lief er für die erste Mannschaft der Münchner auf.

In der Zweitvertretung des FC Bayern absolvierte Arp 42 Drittligaspiele. Dabei schoss er acht Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.

Bei Holstein Kiel kommt er in dieser Saison bis dato auf 26 Partien, wobei er überwiegend in der Rolle des Jokers agierte. Seine Ausbeute beläuft sich auf einen Treffer und zwei Assists.