Schalke-Verbleib oder Abschied? Jenz hält sich bedeckt

IMAGO/RHR-FOTO

Hoffnungsträger beim FC Schalke 04: Moritz Jenz

Nach der heftigen 0:6-Klatsche beim FC Bayern will der FC Schalke 04 den Blick im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wieder nach vorne richten. Wenige Tage vor dem womöglich entscheidenden Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt hat sich die personelle Situation bei den Knappen immerhin entspannt.

So hofft Schalkes zuletzt verletzter Abwehrstabilisator Moritz Jenz auf ein Comeback am Samstag. Er habe seine Oberschenkelprobleme überstanden und fühle sich wieder fit, verriet der 24-Jährige nach dem Training am Dienstag.

Auch die jüngst angeschlagenen Henning Matriciani und Cédric Brunner trainierten wieder voll mit. Zudem macht Stammtorwart Ralf Fährmann weiter Fortschritte.

Vor dem 33. Spieltag liegt der FC Schalke auf Relegationsplatz 16. "Jedes Spiel ist für uns jetzt ein Finale", betonte Jenz, dessen bis dato letzter Einsatz am 23. April war.

FC Schalke 04 hat Abreibung beim FC Bayern "abgehakt"

Die Königsblauen wollen das vergangene Wochenende hinter sich lassen. "Das 0:6 ist abgehakt. Wir haben das analysiert. Das ist jetzt aus dem Köpfen raus", stellte Jenz klar.

Gegen Frankfurt müsse die Mannschaft nun "eine Top-Mentalität zeigen", forderte der Winter-Neuzugang, der in der Innenverteidigung gesetzt ist.

"Unsere Fans werden uns viel Energie geben", kündigte Jenz an. Die S04-Anhänger haben unter anderem eine große Choreografie zur Einstimmung geplant.

Verbleib beim FC Schalke 04? Jenz hält sich bedeckt

Zu seiner Zukunft nach dieser Saison wollte sich der aus Lorient ausgeliehene Defensivmann derweil nicht äußern.

"Es belastet mich nicht, dass ich noch nicht weiß, wo ich in er kommenden Saison spiele. Warten wir erstmal die nächsten beide Spiele ab", schob Jenz das Thema beiseite.

Nach "Bild"-Informationen greift im Falle des Klassenerhalts eine Kaufpflicht. Dann würde der gebürtige Berliner für vier Millionen Euro fest nach Gelsenkirchen wechseln.