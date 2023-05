Bericht: Bayern-Star auf dem Radar von Real Madrid

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Benjamin Pavard (2.v.r.) steht noch bis 2024 beim FC Bayern unter Vertrag

Noch immer hat Benjamin Pavard seinen Vertrag beim FC Bayern nicht verlängert. Aus diesem Grund ranken sich um den flexibel einsetzbaren Abwehrspieler aktuell zahlreiche Transfer-Spekulationen. Nun wird der Weltmeister von 2018 bei Real Madrid gehandelt.

Wie das Portal "fichajes" berichtet, will sich Real auf der Rechtsverteidiger-Position verstärken. In diesem Zusammenhang ist angeblich Pavard in den Fokus der Königlichen gerückt. Cheftrainer Carlo Ancelotti würde eine Verpflichtung des Franzosen begrüßen, heißt es.

Pavard ist nur noch bis 2024 an den FC Bayern gebunden. "Wir würden ihn unglaublich gerne halten, führen gerade Gespräche mit ihm und dem Management", sagte Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic am vergangenen Wochenende gegenüber der "Abendzeitung".

In den Verhandlungen wird sich herausstellen, ob die sportliche Zukunft von Pavard an der Säbener Straße liegt. Andernfalls könnten sich die Wege zwischen Spieler und Verein vorzeitig trennen.

Erst kürzlich hatte "calciomercato" über das Interesse von Inter Mailand am 27-Jährigen berichtet. Der FC Barcelona sowie Manchester United wurden in den vergangenen Monaten ebenfalls mit Pavard in Verbindung gebracht.

FC Bayern: Benjamin Pavard liebäugelte mit Abschied

Pikant: Im vergangenen Herbst liebäugelte der ehemalige Stuttgarter öffentlich mit einem Wechsel. "Ich bin nicht abgeneigt, eine neue Herausforderung anzunehmen. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken?", sagte er damals im Interview mit "L'Équipe".

Öffentliche Kritik aus der Chefetage des FC Bayern folgte. Anfang März ruderte Pavard schließlich zurück.

"Ich habe nie gesagt, dass ich gehen möchte", stellte er gegenüber "Sport1" klar und ergänzte: "Ich weiß sehr gut, dass ich in einem sehr großen Verein bin, in dem alles hervorragend aufgestellt ist."