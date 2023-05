Übernehmen gleich zwei Ex-Profis die Schalker U17?

nordphoto / Paetzel via www.imago-images.de

Kaya ist der Teil der Traditionsmannschaft von Schalke 04

Dass ehemalige Profis eine Jugendmannschaft des Ex-Vereins übernehmen, ist keine Seltenheit. Auch beim FC Schalke 04 war dies bereits der Fall. Weil U17-Trainer Onur Cinel seinen Posten am Ende der Saison räumen wird, könnten allerdings gleich zwei Ex-Knappen zum Verein zurückkehren.

Wie die "WAZ" berichtet, soll Markus Kaya der heißeste Kandidat auf den Trainerposten der königsblauen B-Jugend sein. Der heute 43-Jährige kennt den Verein gut, war zwischen 1996 und 2000 Spieler der U19 sowie der zweiten Mannschaft und ab 2017 Co-Trainer der U17, die damals von Frank Fahrenhorst trainiert wurde.

Von 2018 bis 2020 arbeitete er als Co-Trainer der Jugendmannschaft. Von dort aus zog es ihn zu Rot-Weiß Oberhausen (2020 bis 2023) und später zu Rot-Weiss Ahlen, wo er erstmals als Hauptübungsleiter einer ersten Mannschaft tätig war.

Kaya könnte gleich zweiten Ex-Schalker mitbringen

Zwar konnte die Mannschaft unter Kaya nur zwei von zehn Spielen gewinnen, den Klassenerhalt in der Regionalliga West gab es trotzdem. Aufgrund des bescheidenen Erfolges entschied sich die Klubführung der Westfalen allerdings gegen eine längere Zusammenarbeit.

Sollte Kaya tatsächlich zum FC Schalke zurückkehren, würde er vermutlich direkt den zweiten Ex-Gelsenkirchner mitbringen. Rene Lewejohann, der von 2005 bis 2007 in der zweiten Mannschaft von S04 spielte, ist sein Co-Trainer und würde den Weg zurück nach Schalke wohl mitgehen.

Bei Königsblau würden beide in große Fußstapfen treten: Unter Cinal gewann die Mannschaft 2022 die deutsche Meisterschaft. In dieser Saison scheiterte man erst im Halbfinale im Derby gegen den BVB.

Zudem schafften mit Assan Ouedraogo und Taylan Bulut gleich zwei Talente den Sprung in die U17-Nationalmannschaft, die vom 13. Mai bis zum 3. Juni an der Europameisterschaft in Ungarn teilnimmt.