Kurioser Schalke-Plan vor Saison-Endspurt

Thomas Reis ergreift im Saison-Endspurt des FC Schalke 04 neue Maßnahmen

Die 0:6-Klatsche beim FC Bayern am Samstag hat dem FC Schalke 04 nicht nur die sportlichen Grenzen aufgezeigt. Nach dem deutlichen K.o. rutschten die Knappen auch auf Relegationsplatz 16 ab. Vor dem schwierigen Restprogramm in der Fußball-Bundesliga denkt S04-Trainer Thomas Reis deshalb kurzfristig um.

Der FC Schalke 04 steht wieder mit dem Rücken zur Wand. Mit 30 Punkten finden sich die Königsblauen zwei Spieltage vor Schluss auf Relegationsplatz 16 wieder. Der Tabellen-17. VfB Stuttgart hat nur einen Zähler Rückstand. Der VfL Bochum, der den rettenden 15. Platz belegt, ist aber ebenfalls nur einen Punkt weg.

Und die Elf von Trainer Thomas Reis hat einen überaus schwierigen Endspurt vor sich: Am Samstag (15:30 Uhr) kommt Eintracht Frankfurt, am letzten Spieltag müssen die Schalker dann zu RB Leipzig. Kein Wunder also, dass auf Gelsenkirchen über neue Maßnahmen nachgedacht wird.

Schalke-Plan soll Signal vor Saison-Endspurt aussenden

Nach Informationen der "Bild" plant Schalke nämlich ein Kurz-Trainingslager. Dieses soll zwischen den Bundesliga-Duellen mit den beiden DFB-Pokalfinalisten zustande kommen.

Der Klub aus Gelsenkirchen erhoffe sich davon einerseits, "dass das Team vor dem womöglich entscheidenden Spiel noch enger zusammenrückt", heißt es. Andererseits wolle Schalke damit ein "Signal" senden, dass wirklich "alles" für die Rettung getan werde.

Dem Bericht zufolge wollte S04 schon für die laufende Woche besondere Maßnahmen ergreifen. Demnach hatten Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel und Coach Reis am Sonntag verschiedene Ideen diskutiert. Eine davon hätte ein öffentliches Training am Donnerstag vorgesehen.

Von dieser Idee kamen die Königsblauen letztlich aber wieder ab. Reis wolle seine Taktik, um gegen die zuletzt wiedererstarkten Frankfurter zu bestehen, lieber im Geheimen einstudieren.