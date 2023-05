Thomas Müller vor Abgang? Das sagt Bayern-Boss Hainer

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Der FC Bayern geht von einem Verbleib von Thomas Müller aus.

Präsident Herbert Hainer gibt sich zuversichtlich, dass Nationalspieler Thomas Müller auch in der kommenden Saison für den FC Bayern spielen wird.

"Davon können Sie fest ausgehen", sagte Hainer am Rande einer Veranstaltung in der Allianz Arena.

Zuletzt hatte es Abschiedsspekulationen um den Weltmeister von 2014 gegeben. Von Trainer Thomas Tuchel wurde die Vereinsikone häufig nur eingewechselt.

Auch Tuchels Vorgänger Julian Nagelsmann hatte in dieser Saison mehrfach auf den 33-Jährigen in der Startelf verzichtet. Müllers Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2024.

Bei der 6:0-Gala gegen den FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende stand Müller mal wieder in der Startelf und erzielte dabei auch den Führungstreffer.

Er sei "unverzichtbar", meinte Hainer anschließend. "Was ich damit gemeint habe, ist: Dieser Thomas Müller ist ja nicht nur ein Fußballer auf dem Feld, sondern der ist Münchner durch und durch. Der ist seine ganze Profikarriere beim FC Bayern München. Der verkörpert diese bayerische Mentalität - dieses "Mia san mia"", sagte Hainer nun.