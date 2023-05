Hummels-Abgang vom BVB fix? Insider lassen aufhorchen

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Mats Hummels' Zukunft beim BVB ist noch offen

Seit Wochen und Monaten ranken sich Spekulationen um die Zukunft von Mats Hummels bei Borussia Dortmund. Zwei erfahrene BVB-Reporter rechnen inzwischen mit einem Abgang des Routiniers, dessen Vertrag ausläuft.

"Ich glaube, er geht und ich könnte mir vorstellen, dass das beim letzten Heimspiel gegen Mainz 05 verkündet wird, damit jeder Bescheid weiß und er den Abschied bekommt, der ihm gebührt", sagte der Journalist Oliver Müller im "Sport1"-Podcast "Die Dortmund-Woche".

Die aktuellen Spekulationen in der Causa Hummels seien "sehr verblüffend, weil es selten in diesem Geschäft passiert, dass nichts Erhärtbares bezüglich seiner Zukunft durchsickert. Das lässt mich darauf schließen, dass es seine Abschiedsschleife ist, die er gerade dreht", ergänzte der Insider, der seit vielen Jahren über den BVB berichtet.

Ins selbe Horn stieß Müllers Kollege Patrick Berger. Er glaube, "dass sich Hummels auf das Ende hinbewegt und er entscheidet sich zwischen den Optionen, die Karriere ganz zu beenden oder erstmals ins Ausland zu gehen und ein Abenteuer zu wagen".

Müller ergänzte, Hummels habe beim BVB "eine sehr wichtige Rolle gespielt" und sei "in der letzten großen Dekade der Vereinsgeschichte mit den beiden Meisterschaften unter Klopp eine wichtige Stütze" gewesen.

BVB: Sebastian Kehl fordert Entscheidung von Mats Hummels

Sportdirektor Sebastian Kehl hatte am Sonntag noch einmal betont, der BVB wolle gern ein weiteres Jahr mit Hummels zusammenarbeiten. Das wisse der Weltmeister von 2014. "Und er weiß auch, dass wir diesbezüglich bald eine Entscheidung brauchen, am besten vor Saisonende", sagte Kehl in der Talk-Sendung "Sky 90".

Es sei "ein ganz normaler Prozess", dass der 34-Jährige intensiv über seine Zukunft nachdenke. "Wir sind in sehr guten Gesprächen. Ich habe mit Mats natürlich fast jede Woche ein ausführliches Gespräch, auch in dieser Woche."