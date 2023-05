Erneut schlechte Mané-Nachrichten für den FC Bayern

IMAGO/Mladen Lackovic

Sadio Mané gilt beim FC Bayern als Verkaufskandidat

Ein weiterer potenzieller Abnehmer für Sadio Mané ist offenbar nicht an dem Verkaufskandidaten des FC Bayern interessiert.

Wie das Portal "Football Insider" unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, erwägt der FC Liverpool nicht, den 31 Jahre alten Senegalesen nach nur einem Jahr in München zurück in den Norden Englands zu holen.

Die Verantwortlichen sehen demnach die Offensiv der Reds in Folge der Transfers von Darwin Nunez and Cody Gakpo gut aufgestellt. Stattdessen wolle man sich in Liverpool auf die Großbaustelle Mittelfeld konzentrieren, wo dem Team von Jürgen Klopp im Sommer aller Voraussicht nach ein großer Umbruch ins Haus steht.

Für den FC Bayern sind das keine guten Nachrichten: In Liverpool hatte Mané vor seinem Wechsel an die Säbener Straße im vergangenen Jahr sechs überaus erfolgreiche Jahre verbracht. Zuletzt hieß es noch, er habe Freunden gegenüber Ambitionen geäußert, wieder an der Anfield Road auflaufen zu wollen.

Und jeder zusätzliche Bewerber um die Dienste des Angreifers vergrößert die Münchner Chancen, diesen nach der Saison von der Gehaltsliste zu bekommen.

Wie "Sky" zuletzt vermeldete, gilt der vermeintliche Königstransfer des zurückliegenden Sommers beim FC Bayern weiter als heißer Kandidat für einen Abgang. Konkrete Anfragen oder gar Angebote für Mané sollen in München aber bislang nicht eingegangen sein.

Wie viel Geld verlangt der FC Bayern für Sadio Mané?

Zum Knackpunkt könnte sein fürstliches Gehalt von angeblich mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr werden. Aufgrund dieses Salärs kommt wohl nur ein Wechsel in die Premier League in Frage.

Gleich mehrere Klubs von der Insel scheinen in der Personalie aber noch zu zögern. So wurden Newcastle United oder der FC Chelsea ebenfalls als mögliche Mané-Interessenten gehandelt. Die Blues sollen entgegen anderslautender Gerüchte aber noch nicht aktiv geworden sein beim angeblichen Objekt der Begierde, hieß es zuletzt.

Unklar ist bislang auch, wie viel Ablöse der FC Bayern für das Sorgenkind aufruft. Nach Liverpool flossen vor Jahresfrist angeblich rund 32 Millionen Euro.